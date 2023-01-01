Circo, musica e teatro urbano: Mirabilia arriva a Vernante e poi a Chiusa Pesio

CUNEO CRONACA - Dal 21 al 23 agosto a Vernante e dal 29 al 30 agosto a Chiusa Pesio, Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival riprende il suo cammino con Mirabilia On the Road, il progetto itinerante che porta il circo contemporaneo, il teatro urbano, la musica e le arti performative nei borghi delle Alpi Marittime. Due nuove tappe che precedono il grande appuntamento conclusivo di Mirabilia "The Festival", in programma a Cuneo dal 2 al 6 settembre 2026.

"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar." Il celebre verso di Antonio Machado accompagna la XX edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideata e organizzata dall'Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. Un'immagine che sintetizza il senso di un Festival capace, da vent'anni, di costruire relazioni tra artisti, territori e pubblico attraverso il circo contemporaneo, la danza, il teatro urbano e le arti performative.

Questa visione trova la sua espressione in Mirabilia On the Road, il percorso che dal 2 luglio al 30 agosto attraversa il territorio cuneese trasformando piazze, strade e spazi della quotidianità in luoghi di spettacolo e di incontro. Dopo le tappe a Busca, a Roccasparvera, al Rondò dei Talenti, a Savigliano, Pontechianale e Alba, il viaggio arriva a Vernante e poi a Chiusa di Pesio, confermando la capacità di Mirabilia di intrecciare il linguaggio delle arti performative con l'identità dei territori, coinvolgendo comunità e pubblici in un'esperienza condivisa.

A Vernante, il percorso si intreccia con il paese dei murales di Pinocchio, dove vicoli e piazze diventano naturalmente scenografie per il circo contemporaneo e il teatro urbano. A Chiusa Pesio, gli spettacoli si intersecano quest’anno con gli eventi della festa patronale di Sant’Antonino nel tessuto del borgo, dialogando con gli spazi pubblici, il paesaggio e la vita della comunità, in un rapporto che da sempre caratterizza il progetto di Mirabilia. Il programma di Vernante prende il via venerdì 21 agosto alle ore 21 in Piazza de L’Ala con Artemakia e On the Road, spettacolo di circo contemporaneo liberamente ispirato al romanzo di Jack Kerouac. Cinque personaggi, oppressi dalla realtà che li circonda, scelgono il viaggio come possibilità di cambiamento e ricerca personale. Tra acrobazie, equilibrio, poesia e umorismo, lo spettacolo trasforma il percorso verso un altrove in una riflessione sulla libertà, sull’identità e sulla possibilità di reinventarsi.

Sabato 22 agosto il pubblico incontra La Fabiola con Attenti a quei due, in programma alle ore 16.00 e alle ore 18.15 in Vicolo Castello. Due marionette straordinarie prendono vita in uno spettacolo delicato, di teatro di figura contemporaneo, dove la tecnica di animazione scompare dietro l’illusione della realtà. Complicità, rivalità, comicità e momenti poetici costruiscono una storia universale sul rapporto con l’altro.

Alle ore 17.00, nelle vie del paese, la musica di Prismabanda anima lo spazio urbano con una street performance itinerante fatta di ottoni, tamburi, ritmo e movimento. Un’esplosione di energia e colori che attraversa funk, rock, ska, jazz e contaminazioni internazionali trasformando il paese in una festa condivisa. La giornata prosegue alle ore 20.00 in Piazza de L’Ala con Babydance di Prismadanza e alle ore 21.30, sempre in Piazza de L’Ala, con Gambe in Spalla Teatro e Loco-Motiv, preceduto da un intervento itinerante 30 minuti prima dello spettacolo. Una locomotiva improbabile attraversa piazze e strade trasportando sogni, nuvole e desideri di volare: bolle di sapone, aquiloni, aeroplani di carta, fumo e invenzioni poetiche accompagnano il pubblico in un viaggio tra fantasia, comicità e poesia visuale.

Domenica 23 agosto torna protagonista Prismabanda con due momenti itineranti alle ore 17.00 e alle ore 19.00. Alle ore 16.00 e alle ore 18.15 in Vicolo Castello spazio a Bingo con A un metro da te, spettacolo che trasforma gli oggetti quotidiani in strumenti di immaginazione. Un metro pieghevole in legno, un diabolo e semplici elementi della realtà diventano il punto di partenza per un universo di giocoleria, clown, improvvisazione e poesia. Alle ore 20.45 in Piazza de L’Ala torna Babydance di Prismadanza, mentre alle ore 21.15 in Piazza de L’Ala la giornata si conclude con Gianni Risola e Otto Panzer, spettacolo di teatro urbano costruito sul rapporto diretto con gli spettatori. Nei panni di un improbabile direttore di circo, Otto Panzer coinvolge il pubblico in un susseguirsi di gag, improvvisazioni e situazioni imprevedibili. Il percorso di Mirabilia prosegue a Chiusa di Pesio, dove il 29 e 30 agosto il Festival porta nuovi appuntamenti tra le vie e gli spazi del paese. Sabato 29 agosto alle ore 18.30, al via da Piazza Oreglia, la musica itinerante di Prismabanda accompagna il pubblico con il suo linguaggio festoso e coinvolgente.

Alle ore 21.00, nello stesso luogo, Los Nadies Circo presenta in Prima Europea La Artista, la nuova creazione della compagnia che intreccia circo contemporaneo, danza e teatro fisico in un intenso viaggio dedicato al mistero della creazione artistica. Ambientato all'interno dell'atelier di una pittrice, lo spettacolo accompagna il pubblico in un universo dove tele, carta, colori e visioni dissolvono il confine tra realtà e immaginazione. Tra slanci creativi, ossessioni, cadute e rinascite, La Artista trasforma il palcoscenico in un quadro vivente in continua metamorfosi, dando vita a un'esperienza poetica e di grande forza evocativa.

Domenica 30 agosto alle ore 15.30 e alle 17:30 in Piazza Oreglia è protagonista Django con Jump-in’ A-round, spettacolo comico di strada che parte dalla giocoleria e costruisce un crescendo di ritmo e divertimento attraverso palline, clave, hula hoop, verticali e acrobazie. Un omaggio allo spirito dei saltimbanchi, capace di coinvolgere direttamente il pubblico fino a un finale spettacolare. Alle ore 15:00 sempre da Piazza Oreglia torna Prismabanda, mentre alle ore 16:30 in la programmazione di Chiusa di Pesio propone Mistral con Fidati di me. Una performance che mette al centro la fiducia attraverso il coinvolgimento diretto degli spettatori, chiamati a partecipare alla costruzione della struttura che sostiene il palo cinese. Tra equilibrio, acrobazia, comicità e suspense, lo spettacolo trasforma la collaborazione tra artista e pubblico nel cuore stesso della scena.

A completare entrambe le tappe è Microcirco con La Piazza dei Balocchi, uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie presente in tutto il percorso di Mirabilia On the Road. A Vernante l’appuntamento è in Piazza Mandulera il 22 e 23 agosto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; a Chiusa di Pesio nel Cortile della biblioteca il 29 e 30 agosto negli stessi orari. Più che un'area gioco, una vera installazione artistica dove bambini e adulti potranno condividere il piacere del gioco attraverso giostre d'altri tempi, cavalli di legno, bolle di sapone giganti, giochi tradizionali, laboratori creativi e strumenti musicali meccanici. Uno spazio pensato per favorire l'incontro tra generazioni e restituire al gioco il suo valore culturale e relazionale, in pieno spirito Mirabilia.

Dopo Vernante e Chiusa di Pesio, il cammino di Mirabilia approda a Cuneo dal 2 al 6 settembre con Mirabilia “The Festival”, il cuore della XX edizione: cinque giorni in cui la città diventa il punto di incontro internazionale del circo contemporaneo e delle arti performative, celebrando vent’anni di visioni, ricerca e spettacolo dal vivo. Il viaggio di Mirabilia On the Road continua poi con le tappe di Dogliani (11-13 settembre) e Carrù (18-20 settembre), proseguendo il dialogo tra artisti, territori e comunità che da sempre accompagna il Festival. INFO E BIGLIETTI: Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico. I biglietti sono acquistabili nelle biglietterie fisiche in loco, su www.festivalmirabilia.it.

Il Festival è sostenuto da: MiC Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Cuneo, Città di Busca, Città di Alba, Comune di Dogliani, Comune di Vernante, Comune di Chiusa di Pesio, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT eFondazione CRC. Cofinanziato dal Programma europeo Interreg ALCOTRA con il progetto TransMET-ART con il supporto di: Università degli Studi di Torino e StudiUMLab in collaborazione con Visit Piemonte_Regional Marketing and Promotion Rondò dei Talenti, ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese, Fondazione Azzoaglio, Museo Ferroviario Piemontese _ Fondazione CRS, L’EntrePont, Confcommercio Carrù, Dogliani Eventi e Camera di Commercio di Cuneo, ProLoco Carrù,Associazione Kosmoki_ NuoviMondi Festival, Fondazione Opere Diocesane Cuneo e Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, Instituto Cervantes, SAICuneo, Associazione LVIA, ACCI_Associazione Circo Contemporaneo Italia e Open Baladin. In sinergia con i progetti: PerformingLands e Into the Woods. PARTNER: Risonanze Network; Dominio Pubblico; Progetto Quinta Parete; TeatrAzione; COORPI; Scuola Romana di Circo; Progetto Cura; Scrittori in città; Festa della Luce; CartaFamiglia6Granda; Accademia Internazionale di Teatro; Parco Fluviale Gesso e Stura; Confindustria Cuneo; WeCuneo; Confcommercio Cuneo; Associazione PrismaDanza.