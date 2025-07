Circo, fuoco e risate: a Busca arriva lo show mozzafiato di Gali per "Sì di Venere"

CUNEO CRONACA - Sì di Venere, la rassegna di circo, magia, clownerie organizzata da Santibriganti Teatro con il sostegno dei comuni di Busca e di Dronero, Fondazione CRC e in collaborazione con l’Associazione Dronero Cult, giunge al quarto appuntamento. Venerdì 25 luglio alle 21:30, in Piazza della Rossa a Busca, appuntamento imperdibile con Gali Show e il suo spettacolo “Équilibré”. Un’esibizione mozzafiato che fonde acrobazie spettacolari, virtuosismi in equilibrio su oggetti elevati, giochi di fuoco e un’irresistibile vena comica. Lo spettacolo coinvolge attivamente il pubblico, rendendolo parte integrante della scena e dell’energia che si sprigiona. Il gran finale? Un’acrobazia estrema, sorprendente e unica in Italia, capace di lasciare tutti con il fiato sospeso.

L’universo di “Equilibré” si incentra sul richiamo alla positività interiore di ogni individuo, spesso repressa dalle limitazioni e dalle convenzioni della società moderna. L’obiettivo è trasformare questa energia invisibile in spensieratezza e divertimento collettivo. Questo spettacolo, caratterizzato da performance acrobatiche, verticali sopra oggetti elevati, fragilità, egocentrismo, equilibrio con il fuoco, virtuosismo tradizionale e comicità, si distingue per uno stile totalmente inclusivo, che coinvolge costantemente il pubblico e lo rende parte attiva dello show. L’acrobazia finale estrema, unica in Italia, rappresenta la ciliegina sulla torta dell’esperienza che “Equilibré” offre.

Gali ha sviluppato la sua passione per il circo a partire dai 18 anni e si è impegnato studiando presso rinomate scuole di circo europee, sia primarie che superiori. Ha frequentato scuole a Torino, Madrid e Lille fra i 22 e i 28 anni. Durante questo periodo, ha anche acquisito esperienza lavorando come artista di strada. Attualmente risiede a Torino, dove oltre ad insegnare l'arte dell'equilibrio sulle mani, si sta dedicando alla sua carriera artistica personale. La sua presenza nella scena circense viene apprezzata per il suo impegno e la sua dedizione nel perseguire la sua passione nel settore.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero. Sostengono l'iniziativa Fondazione CRT, Fondazione CRC e la Regione Piemonte.