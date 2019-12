A Brossasco, in Valle Varaita, provincia di Cuneo, un cinghiale è rimasto bloccato in un canale (asciutto) nei pressi della centrale idroelettrica, in via San Mauro.

Secondo le prime sommarie informazioni rilasciate dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cuneo, l'animale in difficoltà sarebbe oggetto di attenzione per l'elevato peso, superiore al quintale.

A tentare di salvarlo sono impegnate le squadre di pompieri di Venasca.