CinemAmbiente Junior, il Liceo Gallizio di Alba premiato con "Dietro un click"

CUNEO CRONACA - La settima edizione del Concorso nazionale “Cinemambiente Junior” del 29° Festival CinemAmbiente si è conclusa nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, con la cerimonia di premiazione al Cinema Massimo di Torino, che corona l’annuale impegno del Festival CinemAmbiente nella didattica e nelle iniziative rivolte ai giovanissimi. Il Concorso è parte del progetto La scuola in prima fila, iniziativa del Museo Nazionale del Cinema realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Visionati i 24 cortometraggi finalisti, la giuria del Festival CinemAmbiente ha attribuito il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a “Chi trova uno gnomo trova un tesoro”, realizzato dalla classe 5^A dell’ICS n. 6 "Cosmè Tura" di Ferrara. Il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado è andato a “Veleno a ricreazione”, realizzato dalle classi miste dell’IC "P.N. Vaccina - G. Lotti - Della Vittoria" di Andria (BT), mentre il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado è stato assegnato a “Le cicale”, realizzato da un gruppo pluriclasse dell’IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte (SV).

I premi speciali ScuolaPark, offerti da Achab Group, consistenti nella partecipazione a seminari online con un esperto di produzione video, sono stati assegnati, per le Scuole Primarie, a “Suonano le foglie - Il Teatro del Bosco”, realizzato dalle classi 4^ delle Scuole Primarie San Martino, Padule, Torre Calzolari, Madonna del Ponte - Direzione Didattica Statale 3° Circolo San Martino di Gubbio (PG).

Per le Scuole Secondarie di I grado il riconoscimento è andato a “Spiagge stellari”, realizzato da un gruppo pluriclasse dell’IC di via F. Laparelli di Roma, mentre per le Scuole Secondarie di II grado è stato premiato “Dietro un click”, realizzato dalla classe 5^D del Liceo artistico “P. Gallizio” di Alba (CN).

Nel corso della cerimonia sono stati proclamati anche i vincitori della terza edizione del Concorso fotografico “Scatti sostenibili”, dedicato a Gaetano Capizzi e promosso dal comitato AvoGreen dell’IIS “Amedeo Avogadro” di Torino in collaborazione con il Festival CinemAmbiente, Arpa Piemonte e la rete delle scuole Eco-attive della Regione Piemonte.

Il primo classificato è Nicoletta Lacatus, della classe 3C – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, per la fotografia “Il cielo brucia e noi restiamo fermi”. Le menzioni speciali sono andate a Loris Padoan e Edoardo Romeo, della classe 3C – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, per la fotografia “L’orizzonte di piombo”, e a Riccardo Patrick Dragos, della classe 3B – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, per la fotografia “Colori di vulcano”.