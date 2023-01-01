Secondo appuntamento del Cineforum a Celle di Macra: sullo schermo "Emma e il giaguaro nero"

CUNEO CRONACA - Sabato 27 giugno alle ore 21 secondo appuntamento con il Cineformun destinato a bambini, famiglie e adulti a Celle di Macra con la proiezione del film "EMMA E IL GIAGUARO NERO” nella sala del Cultural Lab in Borgata Chiesa.

Emma è un'adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori appassionati ambientalisti. Crescere nella foresta amazzonica ha regalato a Emma la più rara delle amicizie: un cucciolo di giaguaro di nome Hope. Quando Emma ha sei anni, a causa il tragico evento della morte della madre, è costretta a lasciare il luogo idilliaco dove vive ed Hope, per trasferirsi nella caotica New York con suo padre Saul; il suo unico desiderio è tornare nella foresta pluviale e dal suo cucciolo.

Trascorsi alcuni anni nella Grande Mela e abituatasi alla vita di città, Emma scopre che il suo villaggio d’infanzia è minacciato dai trafficanti di animali e decide che deve tornare in Amazzonia dal suo amato giaguaro, che ora rischia di essere catturato dai bracconieri come specie rara. La ragazzina non esita un minuto e decide di partire per tornare nella giungla amazzonica e salvare la sua migliore amica. Viene seguita dalla sua professoressa di Biologia che ha molteplici paure e vorrebbe riportarla indietro. Intraprende così un viaggio per ricongiungersi con Hope e salvarla da coloro che cercano di distruggere la foresta pluviale e la sua fauna selvatica.

L’evento è proposto dai Comuni di Celle di Macra e Macra, con la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e della Pro Loco Seles. Per informazione contattare la Pro Loco Seles alla mail proloco.seles@gmail.com. L’evento è inserito quale evento fuori cartellone della nella RASSEGNA CINE&MUSICA ALL’ECOMUSEO 2026 ed è previsto nel progetto B.R.I.C.A. finanziato dal “Bando PNRR Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici – linea di intervento B”, dall’Unione europea Next-GenerationEU.