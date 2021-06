Cinedehors: serate all'insegna dei film martedì sera a Santo Stefano Belbo e mercoledì a Piozzo

CUNEO CRONACA - Dopo un intenso periodo di rodaggio nelle prime settimane di giugno tornano anche in questa estate 2021 le proiezioni all'aperto in luoghi e modalità inconsuete di Cinedehors. Il calendario è ancora in via di definizione e aperto a nuove adesioni ma ormai sono già più di 100 le proiezioni in programma. Siamo pronti a ripartire!

Gli aggiornamenti sono e saranno disponibili sul nostro sito e sui nostri canali social!

Ecco il programma della settimana dal 28 giugno al 4 luglio:

Martedì 29 giugno continua CINEMA ALL'APERTO in Piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo (CN) con la proiezione alle 21.30 di DUMBO. La rassegna è organizzata insieme al Comune di Santo Stefano Belbo.

Mercoledì 30 giugno riprende la rassegna cinematografica del Baladin Open Garden di Piozzo (CN) con la proiezione alle 21.30 de IL MISTERO DI HENRI PICK.

Giovedì 1 luglio in Piazza Castello a Caramagna Piemonte si proietta alle 21.30 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI. La rassegna è organizzata con la collaborazione del Comune di Caramagna Piemonte e la Biblioteca Civica Ornato.

Anticipa a Giovedì 1 luglio FILM IN CORTILE nel cornice della Finestra sul Castello a Genola (CN). Alle 21.30 si proietta BLACKPANTHER. La rassegna è organizzata dalla Associazione Genitori Genola in Cortile con il supporto del Comune di Genola e della Pro Loco locale.

Venerdì 2 luglio alle 21.30 in Frazione Veglia di Cherasco (CN) continua CINEMA D'ESTATE, la rassegna di cinema all'aperto e itinerante nel territorio cheraschese. La seconda proiezione è il film GLI ANNI PIU' BELLI. Tutte le info presso l'Ufficio Turistico del Comune di Cherasco al 0172.427050; RINVIATA al 22 agosto!

Sabato 3 luglio inizia la rassegna cinematografica all'aperto nel Parco del Castello di Costigliole d'Asti (AT). Il titolo è ancora in via di definizione. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di Costigliole d' Asti;

Domenica 4 nel Parco di Villa Gherardi a Barga (LU) per CINEMA SOTTO LE STELLE si proietta dalle 21 VITA DI PI. L'appuntamento è organizzato dalla Pro Loco di Barga con il Comune.

Sottolineati in giallo gli appuntamenti rinviati per la partita della nazionale italiana di calcio agli Europei 2021 in corso.

Sono naturalmente valide tutte le prescrizioni dettate dal COVID-19.