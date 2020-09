Cinedehors: lunedì e mercoledì gli ultimi appuntamenti con i film all'aperto a Fossano

CUNEO CRONACA - Lunedì 7 si torna per la rassegna Stars Above the Movies alla ASD Autonomi di Fossano (CN) con il film d'animazione ZARAFA alle 21.

La rassegna si conclude mercoledì 9 con il recupero della proiezione alle 21 della commedia LONTANO LONTANO. La rassegna è organizzata con l'Asd Autonomi e il Pappatacho BluesBar;

Lunedì 7 torna ATTRAVERSARE LO SPECCHIO sarà al Quartiere SanCiò di Torre Pellice (TO) con la proiezione per i più piccoli dalle 21 di WALL.E. La rassegna continua nel weekend con la proiezione dei corti di Andrea Fenoglio ad Artigianato Pinerolo. Il progetto è finanziato e sostenuto dalla Fondazione Time2, il Comune di Torre Pellice e la Cooperativa Tarta Volante.

Venerdì 11 e Sabato 12 si apriranno LE STANZE DEL CINEMA – Proiezioni all'aperto nel centro storico di Pinerolo in occasione di di-STANZE ARTIGIANE. Dalle 21.00 alle 24.00 di venerdì 11 e sabato 12 cinque schermi posizionati in vari punti della città, proporranno video, documentari e cortometraggi.

In Piazza San Donato verranno trasmessi i documentari di Attraversare lo specchio, realizzati da Andrea Fenoglio per raccontare come in un periodo complesso come quello del lockdown, a Pinerolo alcune persone abbiano saputo mettere in campo cambiamenti positivi, vere e proprie lezioni di vita nel momento più drammatico della pandemia.

Nel Cortile del Vescovado proiezioni di film d'animazione per bambini. Sulle Terrazze Acaja verrà trasmesso il documentario di Enrico Verra "A spasso con i fantasmi" un viaggio nel tempo, alla scoperta della Torino di metà 800. Lo schermo in Largo Lequio proporrà Piemonte in corto e in Piazza Vittorio Veneto uno schermo proporrà video di Accademia di Musica, il documentario del progetto di Confartigianato Torino "Tratti d'Impresa", Istituto Musicale Corelli, Visita Pinerolo e "Work to Work" di Claudia Petacca.

In collaborazione con Aiace Torino, Attraversare lo specchio, Scuola del Corto di Torino, En plein Air, Confartigianato, VisitaPinerolo.

Domenica 13 si torna a Serravalle Sesia (VC) in Frazione Bornate per la proiezione di OCEANIA. La proiezione è organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Serravalle Sesia.

Sono naturalmente valide tutte le prescrizioni dettate dal COVID-19.