Cielo grigio e temperature in calo in provincia di Cuneo, ma per ora niente pioggia e neve

CUNEO CRONACA - Persistono condizioni di tempo prevalentemente stabile per i prossimi giorni, con cielo soleggiato o al più velato a ridosso delle vallate alpine, più grigio altrove a causa di flussi umidi meridionali nei bassi strati che favoriranno la formazione di nubi basse, foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde. Per le prossime scadenze non sono attese precipitazioni, fatta eccezione per deboli pioviggini al di sotto delle nubi basse sul settore sudorientale.

Dalla serata - fa sapere Arpa Piemonte - il flusso perturbato principale si abbasserà leggermente di latitudine, ma gli effetti sulla nostra regione saranno limitati ad una intensificazione dei venti sulle creste alpine più esposte alle correnti occidentali e a deboli nevicate sulle creste occidentali e settentrionali da metà pomeriggio di venerdì. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Giovedì 28 dicembre Nuvolosità: sui settori alpini inizialmente soleggiato con velature a tratti spesse in transito da ovest da metà giornata; altrove più grigio per la presenza di nubi basse, foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde. Precipitazioni: deboli sparse sul settore sudorientale della regione. Zero termico: in progressivo calo, sui 2200-2400 metri a nord, con valori localmente sui 1800 metri nelle vallate settentrionali, sui 2600-2900 metri a sud. Venti: moderati o forti occidentali sulle Alpi, moderati meridionali sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove con locali rinforzi da sud sui settori collinari sudorientali. Venerdì 29 dicembre (nell'immagine) Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde in sollevamento nel corso della giornata. Precipitazioni: deboli sparse a ridosso del settore appenninico; da metà pomeriggio deboli nevicate sparse sulle creste di Alpi Cozie e Graie, in serata anche su Alpi Pennine e Lepontine. Zero termico: in lieve calo in serata sui 2000-2200 metri a nord e 2300-2500 metri a sud. Venti: moderati o forti occidentali sulle Alpi, moderati meridionali sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove. Sabato 30 dicembre Nuvolosità: soleggiato sui settori alpini con addensamenti sulle creste nordoccidentali al primo mattino, parzialmente o irregolarmente nuvoloso altrove con schiarite in giornata più ampie a nord del Po. Foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure. Precipitazioni: assenti salvo deboli pioviggini sul settore appenninico. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2000-2200 metri a nord e 2300-2500 metri a sud. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, da nordovest sulle Alpi in rotazione da sudovest, variabili sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove.