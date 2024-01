Cieli sereni fino a sabato e gelo in pianura, più grigio nel weekend in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Il minimo depressionario che ha portato tempo perturbato nei giorni scorsi si allontana verso sudest per essere riassorbito dalla saccatura principale in discesa dal Mare di Barents. Al contempo l'area di alta pressione presente sulle Isole Britanniche inizia la sua discesa verso le nostre latitudini andandosi a saldare al promontorio anticiclonico in risalita dalle coste africane nella serata di venerdì.

Tale anticiclone - spiega Arpa Piemonte - continuerà ad espandersi fino a sabato per poi cedere nuovamente sotto la spinta della vasta area depressionaria in discesa sull'Europa centrale. Quanto descritto comporta cieli sereni o soleggiati fino a sabato con foschie e nebbie in formazione nelle ore più fredde. Forte calo delle temperature minime con gelate anche estese a partire dalla mattina di venerdì.

Venerdì 12 gennaio Nuvolosità: cielo sereno con foschie e locali nebbie sulle pianure nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore lieve aumento fino ai 2300 metri a ovest e stazionario sui 2000-2100 metri a est. Venti: generalmente deboli a tutte le quote; da nord in montagna con rinforzi moderati sulle Alpi Lepontine; da est-nordest a quote collinari; variabili in pianura. Sabato 13 gennaio (nell'immagine) Nuvolosità: cielo sereno con nebbie in pianura al primo mattino, in particolare sui settori orientali. Addensamenti nuvolosi in formazione sul Piemonte sudorientale nel pomeriggio. Velature in transito e nuove foschie in formazione dopo il tramonto. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore deciso aumento fino a 3000-3100 metri a sud e 2500-2600 metri a nord. Venti: deboli; da nordovest sulle Alpi; da sudovest sull'Appennino; variabili altrove. Locali rinforzi moderati sui settori alpini settentrionali e su Astigiano e Alessandrino in serata. Domenica 14 gennaio Nuvolosità: velato con addensamenti più compatti sul Piemonte sudorientale al mattino in estensione a tutte le pianure dal pomeriggio. Possibili foschie prima dell'alba. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in forte calo fino ai 1300-1500 metri a nord e 2300-2400 metri a sud. Venti: da nordovest sulle Alpi, deboli la mattina in intensificazione dal pomeriggio fino a forti in serata; deboli meridionali in Appennino; deboli, prevalentemente occidentali altrove.