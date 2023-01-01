Cieli sereni e temperature miti fino a mercoledì in Granda, massima a 22 gradi in pianura

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - La progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico sull'Europa occidentale, in estensione fino alla Scandinavia nella giornata di martedì, garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Piemonte per i prossimi giorni.
A partire dal pomeriggio di mercoledì, il transito di un'ondulazione ciclonica a nord delle Alpi, associata a una saccatura islandese, indebolirà gradualmente il promontorio, favorendo un aumento della nuvolosità sulla regione, più marcato nella giornata di giovedì, quando non si escludono deboli precipitazioni sui rilievi alpini.
Nello specifico, a Cuneo, martedì sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio. In particolare, avremo cielo sereno al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Temperature miti per ottobre, soprattutto in quota. Massime sui 20-22 gradi in pianura, 13-15 gradi a 1500 metri.
Di seguito le previsioni di Arpa Piemonte tratte dall'ultimo bollettino regionale.
Martedì 7 ottobre
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature; foschie o locali banchi di nebbia in formazione sulle pianure nelle ore più fredde.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in ulteriore aumento sui 4000-4200 metri.
Venti: deboli settentrionali sulle Alpi, con valori moderati su Pennine e Lepontine, e deboli variabili altrove.
Mercoledì 8 ottobre
Nuvolosità: cielo soleggiato o velato, con aumento della copertura dal pomeriggio, più compatta sul settore meridionale; foschie o locali banchi di nebbia in formazione sulle pianure al primo mattino.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in calo sui 3500-3700 metri.
Venti: deboli a tutte le quote, settentrionali sulle Alpi e variabili altrove.
Giovedì 9 ottobre
Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con transito di velature spesse sul settore meridionale e addensamenti compatti a ridosso dei
rilievi.
Precipitazioni: deboli isolati rovesci sui rilievi alpini nel pomeriggio.
Zero termico: in ulteriore calo sui 3200 metri.
Venti: deboli a tutte le quote, prevalentemente nordorientali.