Ciclovie e cammini tra Alpi e mare: dopo RivierALP nasce il tavolo permanente tra Italia e Francia

CUNEO CRONACA - Si è concluso il progetto “RivierALP – Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il mare”, iniziativa di cooperazione transfrontaliera cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027 e coordinata dal Comune di Limone Piemonte, capofila del progetto.

L’incontro si è svolto in videoconferenza, scelta resa necessaria dalla chiusura del Tunnel di Tenda e dalle conseguenti difficoltà negli spostamenti per i partner italiani e francesi. Hanno partecipato i rappresentanti di tutti i partner del progetto: per la parte italiana, oltre al Comune di Limone Piemonte, Conitours, Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo; per la parte francese, Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), Département des Alpes-Maritimes e Office de Tourisme Communautaire Menton Riviera & Merveilles.

La riunione ha rappresentato l’occasione per fare il punto sul percorso sviluppato negli ultimi anni dai partner italiani e francesi e per condividere i principali risultati raggiunti, le attività realizzate e gli strumenti sviluppati a beneficio dei territori coinvolti.

RivierALP ha contribuito a costruire e valorizzare una rete transfrontaliera di itinerari escursionistici che collegano le Alpi al Mediterraneo attraverso ciclovie e cammini, favorendo la connessione tra paesaggi, territori e patrimoni culturali. Il progetto ha, inoltre, rafforzato la cooperazione tra enti e operatori italiani e francesi, con l’obiettivo di promuovere una fruizione turistica lenta, sostenibile e integrata dell’area transfrontaliera.

Particolare attenzione, nell’ambito dell’incontro, è stata dedicata alla continuità delle attività oltre la conclusione del progetto. In questa prospettiva, i partner hanno approvato l’Accordo per l’istituzione del Tavolo interpartenariale RivierALP, successivamente sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti coinvolti.

Il nuovo Tavolo costituisce uno strumento per mantenere attiva la collaborazione avviata attraverso il progetto, favorendo il confronto e il coordinamento tra i partner e accompagnando nel tempo la gestione, la promozione e la valorizzazione condivisa della rete di itinerari RivierALP.

“Avremmo preferito concludere questo importante percorso incontrandoci a Limone Piemonte, ma avremo presto la possibilità di ritrovarci in presenza e di condividere insieme i risultati raggiunti – ha commentato il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi –. Una volta riaperto il Tunnel di Tenda, sarà infatti l’occasione per presentare il nuovo casello dell’Alta Via del Sale, un intervento concreto che si inserisce nella strategia di valorizzazione e organizzazione dei grandi itinerari transfrontalieri portata avanti con RivierALP”.

“In questi anni abbiamo dimostrato che territori appartenenti a Paesi e Regioni diverse possono lavorare insieme, superando i confini amministrativi e costruendo una visione comune – ha proseguito il sindaco -. Abbiamo messo in rete realtà diverse, dalle Alpi al Mediterraneo, condividendo esperienze, competenze e obiettivi. Il progetto si conclude, ma la rete costruita non deve fermarsi: l’accordo per il Tavolo interpartenariale ci permette di dare continuità a questa collaborazione e di proseguire insieme nella valorizzazione di una grande destinazione turistica transfrontaliera, capace di unire Piemonte, Liguria e territorio francese, dalle montagne fino al Mediterraneo”.

Si apre ora una nuova fase, orientata alla capitalizzazione dei risultati e al consolidamento della collaborazione transfrontaliera, affinché le esperienze, gli strumenti e le relazioni costruite attraverso RivierALP possano continuare a svilupparsi anche oltre il periodo di finanziamento europeo.