Ciaspolate e spettacoli a Limone che deve rinunciare agli eventi in piazza e sulle piste

CUNEO CRONACA - Se da un lato il peggioramento della situazione pandemica ha imposto l’annullamento della tradizionale festa di Capodanno in piazza del Municipio e della fiaccolata dei maestri di sci, il cartellone eventi della perla delle Alpi Marittime propone attività ed iniziative che garantiscono il distanziamento e lo svolgimento nel rispetto della normativa anti Covid.

Domenica 26 dicembre ciaspolata con guida escursionistica al Garb dei Camilla e alla chiesetta di San Maurizio, che ospita il Sacrario degli alpini. Una passeggiata semplice, con lieve dislivello (200 metri), tra boschi e radure panoramiche con vista sul paese e sulle montagne circostanti.

Ritrovo alle 9.30 davanti alla Chiesa di Sant’Antonio, muniti di pranzo al sacco; rientro a Limone nel primo pomeriggio. Il costo dell'escursione è di 15euro a persona (previste riduzioni per bambini e famiglie). I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: racchette da neve, bastoncini, scarponcini e capi impermeabili, berretto, guanti, scaldacollo o buff, borraccia d'acqua e/o thermos di the caldo, mascherina, artva, pala e sonda. Per chi fosse sprovvisto di parte dell'attrezzatura, è prevista la possibilità di noleggio. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Lunedì 27 dicembre alle 21 il Teatro Alla Confraternita ospiterà un incontro con Giancarlo Brocci, l’ideatore della celebre corsa cicloturistica L’Eroica, che presenterà il suo libro "Bartali, l’ultimo eroico. L’uomo di ferro nato per il tour". Ingresso libero, prenotazione consigliata allo 0171 925281.

Il teatro Alla Confraternita ospiterà anche il concerto di martedì 28 dicembre. Sul palco si esibirà alle 21 l’ensemble “La voix humaine”, diretto dal contralto Mirella Caponetti, che proporrà un repertorio di canzoni accompagnando il pubblico in un viaggio musicale che parte dai brani più famosi dell’opera lirica per arrivare alle canzoni internazionali più conosciute, compresi brani natalizi. Ingresso libero, prenotazione consigliata allo 0171 925281. Come previsto dalla normativa, per assistere agli spettacoli in teatro è obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass e indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Si ricorda, inoltre, che sono operativi i "treni della neve" attivati dalla Regione Piemonte, che prevedono corse gratuite (sei al mattino e sei al pomeriggio) tra Limone e Tenda. Una volta arrivati a Limone, gli sciatori potranno raggiungere gli impianti sciistici usufruendo del servizio di navette bus gratuite.