Ciaspolata con la luna piena nella Val Grande di Vernante tra boschi e vecchie borgate

CUNEO CRONACA - Sabato 27 gennaio, nella Val Grande di Vernante, è in programma una facile escursione guidata sulle ciaspole in notturna con la Guida Parco Monica Dalmasso tra boschi e vecchie borgate per raggiungere l'ampia radura di Gias la Creusa (1540 m), circondata dai profili delle montagne sfiorate dalla luna piena.

Monica racconterà storie di montagna, di valanghe e di vita vissuta ai “tetti”, le antiche borgate che ora sono per lo più in completo stato di abbandono: solo poche sono state ristrutturate in modo semplice, come vuole l’architettura alpina. Non mancheranno aneddoti e leggende di lupi che ululano alla luna.

L’attività è organizzata dalla Guida Parco Monica Dalmasso. Prenotazione obbligatoria alla Guida Parco Monica Dalmasso entro le 13.00 del giorno stesso dell'escursione al numero 349 471 9727 o via email all'indirizzo moni.dalmasso@libero.it. Il percorso potrebbe subire variazioni in caso di necessità a discrezione dell'accompagnatore. In caso di brutto tempo, mancanza di neve o poche iscrizioni l'escursione potrebbe essere rinviata o annullata.

Costo a persona: 15 € a persona (riduzioni per bambini e famiglie); materiale necessario: ciaspole e bastoncini (possibile il noleggio a 10 €), scarponcini caldi e impermeabili, giacca antivento (vestirsi a strati), berretto, guanti, zaino con borraccia e/o thermos di the caldo, pila frontale, telino impermeabile per sedersi. Portare sempre qualcosa da mangiare e da bere in base ai propri gusti e abitudini personali.

Info pratiche

Data attività: sabato 27 gennaio.

Ritrovo: Presso frazione Folchi, a 4 km da Vernante, alle 18.30.

Fine attività: stimato ore 22.00.

Dislivello: + 500 m/-500 m circa.

Distanza: 8 Km circa.

Durata: circa 3h30 andata e ritorno (2 h solo la salita).

Grado di difficoltà: E.