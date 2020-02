CIAO CLAUDIO!

Il nostro Claudio Dutto, 64 anni, editore di Radio Stereo 5 e Cuneocronaca.it, è morto nella serata di lunedì 17 febbraio all'Hospice di Busca dove era stato trasferito da pochi giorni dopo il ricovero al Carle di Cuneo.

Siamo vicini all'anziana mamma e a tutti i famigliari di Claudio in questo momento di immenso dolore per loro e per tutti noi della Redazione e della Società editrice.



Claudio è stato per quarant'anni uno dei maggiori protagonisti del mondo radiofonico e dell'informazione in provincia di Cuneo.