"Ciak si gira in castello": a Racconigi un percorso tra film, serie tv e set storici

CUNEO CRONACA - Domenica 1 febbraio, per il ciclo #domenica al museo, l'Ufficio Turistico di Racconigi ripropone un percorso all’interno del Castello dedicato al cineturismo. Molti sono gli appassionati di cinema che, innamorati di un film o di una serie televisiva, ne seguono poi le tracce visitando i siti dove sono state girate le scene.

Negli ultimi anni, il Castello di Racconigi è stato spesso coinvolto, grazie a Film Commission Torino Piemonte, in produzioni cinematografiche l'ultima delle quali ha riguardato la serie “La legge di Lidia Poet”. Negli anni si ricordano film di registi famosi come Lina Wertmuller e Peter Greenaway e serie di successo come “Elisa di Rivombrosa” oppure quelle ispirate a Mafalda di Savoia e alla regina Maria José.

Utilizzando supporti digitali si riporteranno alla memoria alcuni frammenti di film e di serie che hanno reso il Castello un vero e proprio set cinematografico. Le visite dedicate al cineturismo al Castello di Racconigi si terranno domenica 1 febbraio alle ore 11:30 e alle 14:45.

Il calendario di “Racconigi si racconta” continua con un appuntamento speciale domenica 12 febbraio con la visita “Love Tour: nozze, amori e capricci reali” e sabato 28 febbraio con il terzo appuntamento con i “Royal Community Urban Tour” dal titolo “Ospitali, poveri e bambini”.

Per informazioni è possibile consultare la pagina del Consorzio Conitours www.cuneoalps.it o telefonare al numero 0171 696206.

Informazioni: domenica 1 febbraio, visita castello “Ciak si gira in castello”, ore 11:30 e 14:45; Costo 5,00 € – Gratuito minori di 7 anni – Biglietto d'ingresso incluso

Prenotazioni: Ufficio Turistico di Racconigi – Conitours 0171 696206 – info@cuneoalps.it – https://www.cuneoalps.it.