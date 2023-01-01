Cia Cuneo, la Fiera del miele di Montezemolo apre il dibattito sul futuro dell'apicoltura piemontese

CUNEO CRONACA - "Le api rappresentano un presidio indispensabile per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela della biodiversità e la sicurezza alimentare. Proteggerle significa investire nel futuro dell'agricoltura e dell'ambiente. Per questo la Cooperativa Piemonte Miele e l'Associazione Produttori di Miele del Piemonte meritano un plauso per il lavoro che da anni svolgono con competenza e passione a sostegno del comparto apistico, promuovendo la qualità delle produzioni, la cultura del miele e la sensibilizzazione sul ruolo fondamentale degli impollinatori".

Così Corrado Bertello, segretario zonale di Cia Agricoltori italiani di Fossano, in occasione della 35ª Fiera regionale del miele di Montezemolo, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio. L'appuntamento centrale della manifestazione sarà il convegno tecnico "Quale futuro per l'apicoltura piemontese: sfide locali e scenari europei", in programma domenica 5 luglio alle ore 10, momento di approfondimento dedicato alle prospettive del settore in un contesto sempre più complesso, segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici, dalla diffusione di nuovi fattori di rischio e dall'evoluzione delle politiche comunitarie.

"Come Cia Cuneo – prosegue Bertello – condividiamo pienamente il Manifesto per il Futuro dell'Apicoltura promosso da Piemonte Miele, perché individua con chiarezza le priorità sulle quali costruire il domani del comparto. Dalla tutela delle api e della biodiversità alla creazione di ambienti favorevoli agli impollinatori, dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla trasparenza e tracciabilità delle produzioni, fino alla promozione del consumo consapevole del miele locale e alla collaborazione tra agricoltori, apicoltori, istituzioni, scuole e cittadini: sono obiettivi che Cia Cuneo considera strategici e che intende sostenere con convinzione".

Secondo Bertello, il confronto previsto a Montezemolo rappresenta un'importante occasione per affrontare le criticità che interessano il settore e individuare soluzioni condivise: "L'apicoltura piemontese è chiamata a confrontarsi con sfide sempre più impegnative. È necessario mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare con strumenti adeguati, valorizzare il miele italiano e riconoscere il ruolo che gli apicoltori svolgono quotidianamente nella salvaguardia dell'ambiente. Il convegno sarà un momento di dialogo qualificato tra mondo produttivo, istituzioni e tecnici, indispensabile per costruire strategie efficaci a livello locale ed europeo".

La 35ª Fiera regionale del miele prenderà il via sabato 4 luglio con l'apertura degli stand e della mostra mercato, l'inaugurazione ufficiale e la consegna del premio "Ape d'Oro", per proseguire con iniziative culturali e momenti di intrattenimento. Domenica, oltre al convegno tecnico, il programma prevede la presentazione del calendario di poesie dedicato a Montezemolo e, nel pomeriggio, una degustazione sensoriale di mieli tipici piemontesi curata da Aspromiele e dalla Cooperativa Piemonte Miele.