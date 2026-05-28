Christian Bracco nuovo direttore della Medicina Interna al Santa Croce e Carle di Cuneo

CUNEO CRONACA - Christian Bracco, medico internista presso la struttura complessa di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle è stato nominato dal direttore generale Franco Ripa direttore dal 1 giugno, in sostituzione di Luigi Fenoglio, in pensione.

Il dr. Bracco ha una lunga esperienza sia come clinico, sia in qualità di docente e formatore. Al suo attivo vanta una profonda esperienza clinica soprattutto nella gestione del paziente acuto, di pazienti complessi, polipatologici, con insufficienza d’organo; di pazienti affetti da patologa infettiva, cardiovascolare.

Si è sempre distinto nella cooperazione e sinergismo con strutture aziendali attraverso attività di consulenza e confronto su pazienti complessi, per l’ottimizzazione dei percorsi di ricovero. E’ referente per la Medicina Interna per la gestione dei farmaci biotecnologici.

Tutor nell’ambito dei tirocini professionalizzanti e abilitanti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia Polo di Torino, coordinatore per la Medicina Interna dei tirocini per gli studenti del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Inoltre è formatore per il corso care of the critically III surgical patient del Royal Collegwe of Surgeons ed è tra gli ideatori del progetto della scuola residenziale Mountain Medical School

Ha coltivato un interesse ed esperienza nelle Medical Humanities con produzione di articoli scientifici e divulgativi sulla tematica.

Ha inoltre esperienza nella conduzione di studi clinici, partecipazione a gruppi di lavoro multidisciplinare, nella realizzazione di eventi di formazione.

Presidente della Sezione SIMI Piemonte Liguria Valle d’Aosta dal 1 agosto 2022 al 22 ottobre 2023 e oggi consigliere nazionale e segretario della Società Italiana di Medicina Interna. Dal 2013 ad oggi è stato vicario del direttore di struttura complessa in caso di assenza temporanea dello stesso e ha svolto attività di supporto al DEA per il Pronto soccorso e Medicina d’Urgenza. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni di carattere scientifico.

Franco Ripa, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: “Intanto desidero ringraziare il dottor Luigi Fenoglio per aver dedicato buona parte della sua vita professionale al nostro ospedale, contribuendo a far crescere la Medicina Interna e diventando punto di riferimento anche come ospedale di insegnamento: nel tempo, molti giovani professionisti si sono laureati e specializzati sotto la sua guida. Il dottor Christian Bracco, brillante allievo del dottor Fenoglio, è il nuovo direttore di struttura, per segnare la necessaria continuità di un percorso già consolidato e che proseguirà ulteriormente. Auguro al dottor Bracco buon lavoro".