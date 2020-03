Chiusi bar e ristoranti, aperti alimentari e farmacie, garantiti trasporti e servizi essenziali

L'emergenza Coronavirus va affrontata con ancora maggiore determinazione e il presidente del Consiglio Conte ha annunciato mercoledì sera nuovi provvedimenti validi per l'intero territorio nazionale, dal Piemonte alla Sicilia.

Serrande abbassate quindi per quasi tutti i negozi, ad eccezione di quelli che vendono generi di prima necessità e le farmacie, parafarmacie, stazioni di servizio, tabaccai ed edicole. Ok anche alle consegne a domicilio. Industrie e fabbriche aperte solo se operano in sicurezza. Accolte in particolare le richieste avanzate dalla Lombardia, la regione più colpita, ma estese a tutta Italia, provincia di Cuneo ovviamente compresa.

Da giovedì mattina rimarranno pertanto chiusi bar, ristoranti, pub, mercati all'aperto e le altre varie attività.

Garantiti i servizi essenziali tra cui trasporti, servizi postali, bancari, finanziari e assicurativi. Conte: “Serviranno due settimane per vedere gli effetti sui contagi”.