Chiusa Pesio, osservazione del Sole al castello Mirabello con gli Astrofili Bisalta

CUNEO CRONACA - Domenica 10 maggio, dalle 10.30 alle 13, l’Associazione Astrofili Bisalta propone un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati di natura e cielo: un’esperienza unica che unisce la scoperta dell’astronomia alla valorizzazione del territorio.

L’iniziativa si svolgerà presso i suggestivi ruderi del Castello Mirabello, a Chiusa di Pesio, luogo ricco di fascino e storia da cui si può ammirare una visione privilegiata su tutto il territorio. Grazie all’utilizzo di telescopi dedicati, i partecipanti potranno osservare in sicurezza il Sole e scoprirne caratteristiche e curiosità, affiancando questa esperienza alla contemplazione delle bellezze delle montagne circostanti.

L’ingresso è libero. Il Castello Mirabello è raggiungibile esclusivamente a piedi, con una piacevole passeggiata di circa 30 minuti con partenza dal paese. In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a domenica 7 giugno. Per informazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio Tel. 0171/734990 Email: iatchiusapesio@visitcuneese.it.