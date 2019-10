CHIUSA PESIO/ Lunedì 21 una serata in biblioteca con Marco Cubeddu e “Un uomo in fiamme”

Con l'arrivo dell'autunno ritornano gli incontri presso la biblioteca civica Ezio Alberione di Chiusa di Pesio. Incontri per adulti, ragazzi e bambini. Alcuni incontri sono dedicati alle scuole del territorio altri invece a libero accesso.

Le attività all'interno della biblioteca sono organizzate da "La Fabbrica dei Suoni" in collaborazione con il comune di Chiusa di Pesio con il sostegno dell'associazione Famiglie a colori. Il contributo economico principale è frutto della raccolta fondi organizzata dal gruppo teatrale "Ij Viragalet".

Il calendario è ricco di incontri per tutti i gusti. Ritorna la rassegna di gialli quest'anno dal titolo "BIBLIOTECA IN GIALLO".

Il primo incontro è lunedì 21 ottobre ore 21,00 INCONTRO CON MARCO CUBEDDU. L’autore genovese presenta “Un uomo in fiamme” edito da SCRITTORI GIUNTI.

La storia di Roberto Franzini sta scontando gli ultimi anni della sua giovinezza in bilico tra autoironia e autocommiserazione nell'umido cuore del Triangolo industriale di Busalla . Franzini è un pompiere con una storia alle spalle difficile nascosta sotto anni di buio e alcool. Una storia di crescita e ri-nascita.

Marco Cubeddu nasce a Genova nel 1987, dal 2005 fa il pompiere precario. Dopo il diploma di Dirigente di Comunità ha frequentato il master in tecniche della narrazione alla Scuola Holden di Torino. Nel 2016 ha partecipato alla quinta edizione di "Pechino Express" su Rai 2. Suo è il libro "Una bomba a mano sul cuore" edito Mondadori.

Il primo appuntamento di "BIBLIOTECA IN GIALLO" è per venerdì 8 novembre 2019 ore 21,00 con MARCELLO SIMONI, l’autore presenta “Il lupo nell’abbazia” edito da MONDADORI.

Anno Domini 832. Sorpreso da una violenta bufera di neve, un contingente armato dell’imperatore Ludovico il Pio trova riparo presso l’abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell’Assia. Riprendere il cammino è impossibile: le vie che collegano Magonza a Erfurt sono impraticabili, e ancor più pericolose paiono le selve nei dintorni. L’incondizionata ospitalità offerta agli armigeri dall’abate Rabano pare tuttavia scatenare una serie di sanguinosi eventi che sconvolgeranno la placida vita del cenobio: appena fuori dall’abbazia viene infatti rinvenuto il cadavere di un monaco straziato da ferite che fanno pensare a una grossa fiera.

Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella.

Secondo appuntamento per lunedì 25 novembre 2019 ore 21,00 con CRISTINA RAVA, l’autrice presenta “Di punto in bianco” edito da RIZZOLI.

In autunno le colline piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i crinali, tenue malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il commissario Bartolomeo Rebaudengo che ha deciso di darci un taglio con omicidi, scene del crimine, tecniche del profiling, e di ritirarsi in Langa. Per quelli come lui, però, non c'è pensione che tenga. E così il poliziotto si ritrova a indagare sulla morte del giovane Dario, scomparso dopo un festino a base di alcol e droghe, e ritrovato cadavere a distanza di alcuni giorni.

Cristina Rava è nata e vive ad Albenga, sulla Riviera di Ponente, dove sono ambientati i suoi libri. Dopo aver iniziato gli studi in medicina ha fatto tutt’altro, lavorando nel settore dell’abbigliamento e poi in campagna, ma sempre con la scrittura come efficace salvagente per galleggiare nella vita.

Terzo appuntamento è invece per lunedì 13 gennaio 2020 ore 21,00 con lo scrittore MARCO VICHI che presenta “L’anno dei misteri” edito da GUANDA.

Il commissario Bordelli è alle prese con un caso particolarmente ostico. Durante la finale di «Canzonissima 68», che va in onda lunedì 6 gennaio del 1969, una ragazza viene violentata e uccisa nel suo appartamento, nel quartiere popolare di Sant'Ambrogio a Firenze. Proprio «Canzonissima» ostacolerà le indagini per l'impossibilità di trovare dei testimoni: quella sera tutta Italia era incollata davanti al televisore. La ragazza, orfana dei genitori, è cresciuta con i nonni, così devastati da questa perdita che sembra quasi non vogliano nemmeno scoprire l'assassino.

Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. Presso Guanda ha pubblicato i romanzi: L’inquilino, Donne donne, Il brigante, Un tipo tranquillo, La vendetta, Il contratto, La sfida, Il console, Per nessun motivo; le raccolte di racconti Perché dollari?, Buio d’amore, Racconti neri, Se mai un giorno; la serie dedicata al commissario Bordelli: Il commissario Bordelli, Una brutta faccenda, Il nuovo venuto, Morte a Firenze (Premio Giorgio Scerbanenco – La Stampa 2009 per il miglior romanzo noir italiano)

Per quanto riguarda invece le iniziative per la "GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 21,00 sarà ospite l'avvocata Manuela Ulivi con il suo libro "Vive e Libere" edito da San Paolo. Dialogherà l'autrice con le responsabili di Mai+Sole associazione cuneese contro la violenza sulle donne.

Manuela Ulivi è un’avvocata civilista esperta in diritto di famiglia e minorile. Da quasi trent’anni svolge attività di volontariato all’interno della Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano (CADMI), il primo centro antiviolenza italiano, fondato all’interno dell’Udi (Unione donne in Italia) nel 1986. L’incontro con questa realtà, della quale è diventata presidente nel 2011, ha segnato la sua attività professionale e la sua vita personale. Si è occupata nello specifico di maltrattamenti familiari ed extra familiari e ha ascoltato e accolto molte storie di donne vittime di violenza.

Grande attenzione anche per i piccoli lettori, sempre di più in aumento, con una serie di attività dedicate ai più piccoli.

GIORGIO SCARAMUZZINO sarà ospite in biblioteca sabato 19 ottobre alle ore 10,00. Giorgio Scaramuzzino è attore e regista. Dopo il diploma alla Scuola di recitazione del Teatro di Genova. Attivissimo nell’ambito del teatro ragazzi ha tratto i suoi spettacoli dalle opere letterarie di Gianni Rodari, Stefano Benni, Erik Orsenna, Daniel Pennac e tanti altri. Riscutendo sempre grande successo ed apprezzamento.

DANIELE NICASTRO sarà invece ospite mercoledì 23 ottobre alle ore 9,00 con l'incontro dedicato alle classi quinte elementari nell'ambito del progetto BILL: biblioteca della legalità con il suo libro GRANDE edito Einaudi Ragazzi.

Daniele Nicastro è nato a Carmagnola nel 1978 e attualmente vive a Moretta. Con le scuole e le biblioteche svolge incontri di promozione alla lettura e laboratori di scrittura creativa. Collabora da anni come ghost writer con le maggiori case editrici italiane. Ha scritto Grande, vincitore del Premio Letterario Legenda Junior, Khalifa, un immigrato da medaglia.

GRANDE è la storia di Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici. Invece gli tocca il soggiorno in Sicilia, nel paese di nessuno. Per fortuna Luca conosce Mario, che ha il motorino, l’ultimo modello di iphone e che lo invita al bar. Luca non è mai stato in un bar. Nessuno gli ha mai offerto da bere. Quelle sono cose da grandi. E lui non vede l’ora, di fare cose da grandi. “Se mi stai vicino ti diverti”, gli dice Mario. L’estate è salva, ma dietro tutta quella libertà, le feste in piscina e la fratellanza con i nuovi amici si nasconde un nemico feroce e spietato. Il suo nome è Mafia.

Venerdì 15 novembre ore 16,30 è invece la volta del progetto "A SPASSO CON NATIXLEGGERE" con LETTURE FANTASMAGORICHE. L’incontro propone una selezione di letture animate che daranno voce all’esuberante Dory Fantasmagorica detta Birba, la bimba protagonista dell’omonima serie, scritta ed illustrata da Habby Hanlon ed edita da Terre di Mezzo, che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica. A cura di Elena Sardi de “Associazione Noau- cultura del territorio”.

Sabato 1 febbraio dalle ore 10,00 è invece la volta del "NATIXLEGGERE DAY" occasione per i nati nel 2018 di poter venire in biblioteca e ricevere il libro dono a cura del sistema bibliotecario cuneese con il contributo della Fondazione San Paolo.

Ancora per i più piccoli torna "LARGO ALLE STORIE", letture libere a cura del personale della biblioteca. La prima sarà venerdì 29 novembre ore 16,45 e poi venerdì 6 dicembre ore 16,45. Per ascoltatori dagli 0 ai 6 anni.

Torna anche l'appuntamento con lo SCAMBIO FIGURINE, dopo il successo delle scorse edizioni. Sono state programmate per sabato 23 novembre 2019 alle ore 10,00 e per sabato 22 febbraio 2020 sempre alle ore 10,00. Durante la giornata, in cui è vietata qualunque tipo di compravendita, si basa sullo scambio di figurine doppie delle principali collezioni quali "Calciatori" - "Cucciolotti" e "Adrenalyn" e molto altro.

Ultimo, ma non per importanza, la mostra fotografica con gli scatti di NICOLETTA QUAGLIA che ha ritratto sguardi, visi, sorrisi e occhi. La mostra sarà visitabile da lunedì 21 ottobre a sabato 30 novembre.