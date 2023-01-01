Chiusa Pesio, luci e pigmenti naturali: al Museo "Avena" la mostra creata dagli studenti

CUNEO CRONACA - Il Complesso Museale "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio ospiterà, dal 2 agosto al 27 settembre, la mostra "Impressioni di Luci e Ombre… al Museo", un originale percorso espositivo realizzato dalle alunne e dagli alunni delle classi 2ª A e 2ª B della Scuola Secondaria di I Grado di Chiusa di Pesio. L'esposizione nasce da un articolato progetto interdisciplinare che ha saputo unire scienze, arte e valorizzazione del patrimonio culturale locale, trasformando il museo in uno spazio di ricerca, sperimentazione e creatività.

Il percorso ha preso avvio nei laboratori di arte e scienze, dove gli studenti hanno approfondito i fenomeni della fitochimica e della fotosensibilità dei pigmenti vegetali. Attraverso lo studio della fotodegradazione e la sperimentazione dell'antotipia – un'antica tecnica fotografica che utilizza pigmenti naturali sensibili alla luce – i ragazzi hanno osservato come la luce possa imprimere immagini e creare sorprendenti effetti cromatici. Utilizzando una soluzione a base di alcool e curcuma, hanno scoperto come la materia organica possa diventare supporto artistico, dando vita a superfici dai toni dorati e ricche di sfumature.

Su questi fondi naturali hanno poi reinterpretato gli oggetti conservati nel Museo "Cav. G. Avena", studiandone forme, storia e valore culturale. Vetri, ceramiche e manufatti della tradizione locale sono stati ridisegnati e rielaborati attraverso tecniche miste, creando un dialogo originale tra natura e cultura, tra sperimentazione scientifica e linguaggio artistico. La mostra rappresenta il risultato di un percorso didattico che ha dimostrato come curiosità scientifica e sensibilità artistica possano intrecciarsi, offrendo ai giovani l'opportunità di osservare e reinterpretare il patrimonio del proprio territorio con uno sguardo nuovo e consapevole.

"Impressioni di Luci e Ombre… al Museo" invita il pubblico a lasciarsi guidare dalla creatività degli studenti, che per questa esperienza sono diventati al tempo stesso ricercatori, artisti e custodi della memoria locale. Il progetto è stato curato dalle professoresse Cristiana Addis, Silvia Giubergia e Lorena Maero e il prezioso contributo della professoressa Valentina Giordano.

La mostra aprirà domenica 2 agosto nelle sale dedicate alle esposizioni temporanee del Complesso Museale "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio e resterà aperta al pubblico fino al 27 settembre.

Orari di apertura

Agosto: Martedì: 15.00 – 18.00, Da mercoledì a domenica e festivi: 9.00 – 12.30 e 15.00 – 18.00

Settembre: Giovedì: 9.30 – 12.30, Da venerdì a domenica e festivi: 9.00 – 12.30 e 15.00 – 18.00

La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare per scoprire un'esposizione che racconta, attraverso gli occhi delle nuove generazioni, l'incontro tra conoscenza, creatività e identità del territorio.

Per info: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 iatchiusapesio@visitcuneese.it