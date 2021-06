CHIUSA PESIO/ La Certosa scende a valle: gli incontri in biblioteca con i Missionari della Consolata

CUNEO CRONACA - La biblioteca civica Ezio Alberione di Chiusa di Pesio in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Antonino, i Missionari della Consolata della Certosa di Pesio e il comune organizza due serate di riflessione guidate dai Missionari.

Il primo appuntamento sarà per lunedì 5 luglio alle ore 21,00 presso il giardino della biblioteca con una riflessione dal titolo: "Il perdono è un bel guadagno" guidata da Padre Gianfranco Testa.

Gianfranco Testa è nato a Bra nel 1942 e ordinato sacerdote nel 1967. Dopo alcuni anni trascorsi in missione, Argentine, Nicaragua e Colombia, torna in Italia nel 2009 dedicando la sua missione all'animazione pastorale e in particolare all'aspetto del perdono e della riconciliazione. Sua la fondazione e la promozione dell'Università del perdono.

Il secondo appuntamento è per lunedì 19 luglio sempre alle ore 21,00 presso il giardino della biblioteca con una riflessione dal titolo: "La missione viene a noi: migrazioni e spirito dell'accoglienza" con Padre Ugo Pozzoli. Padre Ugo Pozzoli è missionario della Consolata torinese. Ha lavorato negli Stati Uniti e in Colombia. È stato Direttore della Rivista Missioni Consolata. Oggi si occupa di animazione missionaria, collabora con la Pastorale Migranti della Diocesi di Torino e con la Casa di Spiritualità missionaria della Certosa di Pesio.

Gli incontri nascono da un confronto tra biblioteca e parrocchia sulla necessità di condividere spazi e riflessioni soprattutto in uno spazio come il giardino che dopo i recenti lavori è oggi totalmente utilizzabile creando così quella che vuol essere una vera e propria arena culturale chiusana.

Gli incontri sono ad ingresso gratuito e saranno rispettate tutte le norme anticovid 19. In caso di maltempo l'incontro verrà rinviato a data da destinarsi.

Per maggiori informazioni :

Biblioteca civica Ezio Alberione - tel. 0171/735514 - pagine social facebook e instagram (@bibliochiusa)