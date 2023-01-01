Chiusa Pesio, "L'essenza oltre la forma": la mostra collettiva che esplora la filosofia platonica

CUNEO CRONACA - Domenica 28 giugno alle ore 16 presso la Chiesa Campestre di Sant’Anna (Regione Sant’Anna 10, Chiusa Pesio - CN) si terrà l'inaugurazione di "Iperuranio – L’essenza oltre la forma”, mostra collettiva che unisce le opere di sei promettenti pittrici e uno scultore neo-laureati all'Accademia di Belle Arti, affiancati dai loro docenti, la prof.ssa Cristiana Addis e il prof. Bruno Giuliano. L'evento, a ingresso libero, sarà introdotto da un approfondimento critico a cura di Fabrizio Garelli. L’esposizione, ventesimo appuntamento della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 | I confini del Sacro” , esplora la filosofia platonica dell'Iperuranio come spazio delle idee pure. Attraverso la materia, le opere d'arte si fanno qui strumenti di rivelazione e ponti verso la trascendenza.

La mostra sarà visitabile dal 28 giugno al 12 luglio 2026, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00. L'evento è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, con il patrocinio del Comune di Chiusa Pesio e il supporto dell’Associazione Amici di Sant’Anna.

La mostra “Iperuranio – L’essenza oltre la forma” si presenta al pubblico come il ventesimo evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro” che proporrà una serie rappresentativa di altre esposizioni d’arte in numerose località dell’intera provincia nel corso degli anni 2025-2026.

La mostra collettiva è formata da sei pittrici ed uno scultore laureati nell’ultmo anno all’accademia di belle arti, scelti dai loro professori Cristiana Addis e Bruno Giuliano per le loro capacità e bravura sono anch’essi presenti alla mostra con delle loro opere.



L’Iperuranio, secondo il grande filosofo dell’anticaca Grecia Platone è il luogo delle idee eterne e pure, lo spazio in cui ogni forma trova la propria perfezione. Esso rappresenta un oltre al nostro mondo fisico che appare come un riflesso imperfetto e mutevole rispetto ad una realtà superiore. La dimensione del Sacro condivide con il mondo dell’Iperuranio quella tensione verso ciò che non è immediatamente visibile ma che è il principio fondante in ogni tradizione religiosa, infatti il Sacro,

oltre i riti o i simboli, custodisce un rimando costante ad un mondo che trascende il reale. Le opere artistiche svolgono un ruolo analogo. Esse sono oggetti fisici ed estetici ma diventano strumenti di rivelazione, attraverso l’opera artistica indicano una verità che va oltre la materia stessa. L’Arte si pone come mediazione fra il mondo sensibile e l’Iperuranio ed il Sacro fa si che questo richiamo si trasformi in esperienza reale di trascendenza.

La sacralità e l’Arte, dunque, trovano la loro radice comune nella stessa aspirazione, quella di riportare l’uomo ad un contatto, seppur imperfetto, con la dimensione pura delle idee. Contemplare un’opera d’arte o partecipare ad un rito significa, in fondo, lo stesso gesto, aprire lo sguardo verso l’Iperuranio riconoscendo che dietro le apparenze del mondo si cela una verità più alta e che può dare senso al nostro esistere.