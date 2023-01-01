Chiusa Pesio, il giornalista Beppe Gandolfo ospite in biblioteca con "Un anno in Piemonte"

CUNEO CRONACA - Il giornalista Beppe Gandolfo venerdì 17 aprile alle ore 17,30 sarà ospite del prossimo appuntamento della rassegna “I pomeriggi del Terzo Tempo” presso la biblioteca “E. Alberione” di Chiusa di Pesio.

“Un anno in Piemonte” è un lavoro che rappresenta una preziosa cronaca degli avvenimenti che hanno segnato il Piemonte nell’ultimo anno: fatti di attualità, politica, economia, cultura e sport si intrecciano in un racconto puntuale e accessibile, capace di restituire una fotografia completa della realtà regionale.

Durante l’incontro, l’autore offre al pubblico uno sguardo approfondito sui principali eventi trattati nel volume e condividendo riflessioni sul ruolo dell’informazione locale oggi.

Gandolfo è corrispondente dal 1998 delle Reti Mediaset dal Piemonte e Valle d’Aosta. Dopo un inizio nei periodici e nelle tv locali, entra all’ANSA sede regionale per il Piemonte dove è rimasto per 8 anni, occupandosi di vari fatti di cronaca ma anche di eventi sportivi a livello internazionale.

Dal 1998 è il corrispondente per il Piemonte e la Valle d’Aosta per i programmi di informazione delle reti Mediaset. Dal settembre 2021 si occupa dei servizi per Studio Aperto MAG, approfondimento quotidiano di Italia 1 dedicato alle bellezze e alle bontà del nostro Paese.

Ha fatto parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dal 2023 è nel Consiglio Nazionale della FNSI-Federazione Nazionale della Stampa. Dal luglio 2024 è uno dei 5 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi, Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani.