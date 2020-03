CHIUSA PESIO/ Emergenza Coronavirus: cimitero chiuso e stop al mercato domenicale

il Comune di Chiusa di Pesio ha emesso questa mattina l'ordinanza di chiusura dei cimiteri e il divieto di svolgimento del mercato domenicale per impedire ulteriormente il crearsi di assembramenti e incentivare i propri concittadini a stare a casa. Di seguito la dichiarazione del sindaco.

"Se guardiamo poco più in là della nostra provincia, e penso in particolare alla Lombardia, il virus procede a rotta di collo. Ed è questo che dobbiamo scongiurare: che tutta l’Italia diventi una percentuale ingestibile.

Per questo abbiamo deciso di chiudere i cimiteri, luoghi particolarmente cari a molti di noi, e di non consentire lo svolgimento del mercato ai generi alimentari (in questo momento, gli unici banchi consentiti dal decreto).

Decisioni che mai avremmo voluto prendere perché sappiamo che, per ragioni diverse, sono due simboli nel cuore di tutti noi e fanno parte delle nostre affezionate abitudini. Purtroppo, però, andando in Comune e muovendomi per lavoro, mi rendo conto che sono ancora troppi coloro che non prendono seriamente la situazione.

Abbiamo scelto di mettere il bene comune davanti a tutto, di ridisegnare alcune abitudini, affinché la fatica dei nostri medici, degli infermieri e del personale non sia vana.

Aiutiamo il nostro paese stando a casa il più possibile: il sacrificio di oggi ci guiderà più in fretta, e insieme, verso il ritorno alla normalità domani."

Il sindaco Claudio Baudino