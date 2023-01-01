Chiusa Pesio, Cristina Rava presenta in biblioteca il libro "Strano, molto strano"

CUNEO CRONACA - Nuovo appuntamento con l’autore presso la biblioteca civica “E. Alberione” di Chiusa di Pesio: mercoledì 15 aprile alle 21 sarà ospite Cristina Rava che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Strano, molto strano” edito da Rizzoli.

Il libro presenta una nuova eroina Emma Belgrado, poliziotta in congedo segnata da una perdita che si rifugia tra le colline della Liguria per ricominciare. Nell’agriturismo del nipote Marco cerca quiete, ma la morte sospetta di un agente immobiliare, Michelangelo Merisi, la coinvolge in un’indagine complessa. Tra rancori nascosti e verità taciute, Emma si trova ad affrontare un doppio delitto. Con l’aiuto di alleati inattesi, dovrà fare i conti con i fantasmi del passato e ritrovare la forza di guardare avanti.

Cristina Rava è autrice della serie del commissario Rebaudengo e del medico legale Ardelia Spinola. Per Nero Rizzoli ha pubblicato Di punto in bianco (2019), I segreti del professore (2020), Il pozzo della discordia (2021), Il Tessitore (2022), Il sale sulla ferita (2023), tutti disponibili in Bur, e Dalla parte del ragno (2024).

L’incontro è ad ingresso libero, durante la serata sarà presente la libreria Confabula, che sostiene l’incontro, con i libri dell’autrice.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0171-735514.