CHIUSA/ La Cometa di Neanderthal: serata di osservazione con gli Astrofili Bisalta

CUNEO CRONACA - Giovedì 2 febbraio, dalle 20,30 alle 21,30, presso il piazzale antistante la sede del Parco naturale del Marguareis, in via Sant’Anna a Chiusa di Pesio, l’Associazione Astrofili Bisalta organizza una serata di osservazione della Cometa ZTF C/2022 E3 meglio conosciuta come la Cometa di Neanderthal. La Cometa dei Neanderthal è più vicina e il due febbraio raggiungerà la distanza minima dalla Terra proprio come aveva fatto 50.000 anni fa, quando c'erano ancora i vecchi cugini dell'uomo.

Impossibile dire se allora qualcuno di loro l'abbia potuta ammirare a occhio nudo, di certo questa volta riuscire a farlo sarà quasi impossibile e per osservarla, anche dalle zone più buie, sarà necessario un binocolo. Il passaggio della cometa è anche seguito costantemente dai grandi osservatori astronomici dell'emisfero Nord perché può raccontare molto sia sull'origine del nostro sistema solare, sia sul modo in cui sono nati i sistemi planetari diversi dal nostro.

Consigliato portare un binocolo per l’osservazione, l’Associazione Astrofili Bisalta sarà presente con i suoi strumenti. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.