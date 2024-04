CHIUSA/ In biblioteca una serata dedicata ai giochi in scatola

CUNEO CRONACA - Nuovo appuntamento per tutti gli appassionati di giochi in scatola con una serata a loro dedicata venerdì 12 aprile alle ore 20,45 presso la biblioteca civica "E. Alberione" di Chiusa di Pesio. La serata ad accesso libero è organizzata in collaborazione con l’associazione White Rabbit che ha sede presso la biblioteca. Saranno a disposizione di tutti gli appassionati giochi e soprattutto esperti che potranno guidare anche i neofiti nel mondo del gaming.

L’associazione metterà a disposizione dei giochi oltre a quelli prestabili presenti in biblioteca. L’iniziativa è dedicata a chi ha dai 12 ai 100 anni. Per i più piccoli si raccomanda la presenza di un adulto. Per maggiori informazioni e prenotazioni (senza obbligo ma solo per organizzare al meglio i tavoli) chiamare il numero 0171-735514 o mandare allo stesso numero un messaggio whatsapp.