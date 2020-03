CHIUSA/ Il sindaco: "Un positivo al Coronavirus, sta bene ed è in isolamento a casa"

Il sindaco di Chiusa Pesio, Claudio Baudino, avverte tramite Facebook di un contagio presente nel Comune della provincia di Cuneo.

Scrive Baudino: "Care concittadine e cari concittadini, oggi sono stato informato dalle Autorità sanitarie della presenza nel nostro Comune di una concittadina risultata positiva al test del Coronavirus. Chiaramente non verranno divulgati i suoi dati personali, ma posso assicurarvi che l’ho raggiunta al telefono: sta bene, è in isolamento a casa e sono state avviate tutte le procedure del caso.

Com’era prevedibile, anche il nostro Comune non poteva essere indenne alla pandemia che stiamo attraversando. Come affermato dall’assessore regionale alla salute, Luigi Icardi, il Piemonte è qualche giorno indietro rispetto alla Lombardia: il fatto che da noi non si fossero ancora verificati casi non doveva farci cantare vittoria, ma renderci più vigili e rispettosi delle raccomandazioni per farci trovare pronti.

L’invito che vi rivolgo, ancora una volta, è quello di rispettare rigorosamente quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo, comprese le linee guida del Ministero della Salute a tutela di se stessi, degli altri e soprattutto delle persone più deboli. Ora, più che mai, dobbiamo agire nella piena consapevolezza: stiamo vivendo un momento di particolare attenzione, dobbiamo affrontarlo lucidamente e senza allarmismi che rischierebbero di essere controproducenti.

Mentre rivolgo a nome di tutta l’amministrazione i migliori auguri di pronta guarigione alla nostra concittadina, desidero esprimere a tutti la mia completa disponibilità e solidarietà, nella certezza che supereremo questo momento critico e ne usciremo insieme. Siamo una grande comunità, unita e coesa: dimostriamolo ancora una volta".