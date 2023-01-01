Tunnel di Tenda e colle della Maddalena: scatta la chiusura da stasera per pericolo valanghe

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - A causa del pericolo di valanghe sul versante francese - anche in considerazione delle nevicate significative previste nelle prossime ore - a partire dalle 21 di lunedì 2 febbraio, il tunnel di Tenda, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roya, sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni.
Il provvedimento è adottato sulla base delle indicazioni degli organi tecnici francesi competenti in materia di rischio valanghe sul territorio oltreconfine e resterà in vigore fino a cessata necessità.
Il tunnel sarà riaperto al traffico non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito, con il parere favorevole da parte della struttura tecnica francese competente.
A partire dalle 20 di lunedì 2 febbraio chiuderà anche la strada statale 21 del Colle della Maddalena tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).
Il provvedimento - comunica Anas - è adottato sulla base del Bollettino di Allerta n. 35/2026 emesso da Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano, a partire dalle prossime ore, apporti significativi di neve al suolo sull’arco alpino.
La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.