Chi erano i Berroni? La Tenuta di Racconigi riapre, al via le visite tra storia e curiosità

CUNEO CRONACA - In collaborazione con l’Ufficio Turistico di Racconigi, riapre alle visite la Tenuta Berroni. Si inizia domenica 12 aprile, alle 15, con una proposta che arricchirà il percorso di visita tradizionale con aneddoti riguardanti la casa e in special modo i suoi abitanti.

In oltre 300 anni di storia, ai Berroni si sono succedute quattro famiglie che hanno lasciato molte storie da raccontare: i misteriosi De Laugier che idearono la villa e sognarono di modificare il paesaggio; le tre chiacchierate sorelle Ferrero e in particolare Caterina che, con il figlio Ludovico Gaetano Bertalazzone d’Arache, diede inizio ad una stagione importante per la definizione della Tenuta e soprattutto del giardino romantico che ancora la caratterizza; i Ceriana poi Mayneri che salvarono la casa dalla rovina con il cavalier Michele che, sebbene “mal marià” (sposato con una donna inadeguata), fu una figura fondamentale per la storia dei Berroni e per la città di Racconigi: i Castelbarco Visconti che, con Emilia Ceriana, giovanissima vedova di un eroe di guerra, portarono a Racconigi le vicende di un casato che ha più di mille anni.

La curiosità più grande, anche questa volta, resterà senza risposta: chi erano i Berroni? Per informazioni e prenotazioni: Conitours 0171 696206 – info@cuneoalps.it.