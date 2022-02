Chi c'era a difendere i colori della Granda alla decima edizione del Val Maremola trail

CUNEO CRONACA - L’edizione numero 10 del Val Maremola trail si è svolta regolarmente, dopo l’annullamento dell’edizione 2021, e apre ufficialmente la stagione dei trail dopo la pausa invernale. Il percorso che, per valenza tecnica e spettacolarità dei paesaggi, ha sin dalle prime edizioni entusiasmato gli atleti, si snoda tra le colline dell’entroterra ligure nei comuni di Pietra Ligure, Tovo S. Giacomo, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice e Magliolo.

A difendere i colori monregalesi c’era Eugenio Bonelli che, sulla distanza breve di 13,8 km (e 700 metri di dislivello), si è piazzato all’ottavo posto assoluto in 1h11’04. Peccato per un errore di tracciato che ha fatto perdere alcuni minuti al giovane runner vicese, il quale durante la stagione invernale si diletta con i trail, in vista delle veloci gare su pista e su strada. Bene anche Ezio Occelli (nella foto) giunto 36° assoluto al traguardo e autore di un buon 1h23’05. La vittoria è andata al bovesano Marco Dalmasso in 1h06’49”.

Sergio Rizzo