Cherasco verso l'ingresso nel Parco fluviale: "Rii e Stura siano aree protette"

L’ottimo esito della marcia di febbraio scorso lungo il corso del fiume Stura, organizzata da Comuneroero a cui hanno aderito molte associazioni firmatarie della presente e che è stata molto partecipata, in particolare dalle numerose scolaresche della città, ha sicuramente dato una spinta ad un progetto che questa Amministrazione aveva in animo di concretizzare, anche alla luce della maturata sensibilità sul tema da parte della comunità cheraschese e non solo.

Il sindaco è stato di parola, ha organizzato l’incontro pubblico e ci ha dato la parola. Nella serata, i delegati del Parco hanno ben raccontato la sua storia fin dalle origini, messo in evidenza i vincoli quando l’Area viene definita “Parco” (Territori con alto valore naturalistico) oppure “Contigua” (Zona di transizione adiacente al parco), le attività che vengono svolte oggi e, con il supporto del tecnico Bruno Tibaldi, gli habitat, la biodiversità, le specie vegetali e animali.

Quindi il sindaco ha presentato la mappa con la proposta (nella foto): quello che emerge è che non tutti i rii sono rappresentati, non ci sono numeri che identificano la dimensione dell’area e il 99% del territorio che viene proposto per l’entrata nel parco viene configurato come “area Contigua”, quindi con una forma di tutela praticamente inesistente.

Prima di lasciare la parola alle associazioni e quindi al pubblico presente, ha nuovamente ribadito la disponibilità a prendere in considerazione le proposte che emergeranno dal dibattito.

Viene quindi data la parola a Cesare Cuniberto, Presidente di comuneroero, in rappresentanza delle tante associazioni sostenitrici dell’iniziativa. Cuniberto ha ricordato che per troppi anni la politica di Cherasco, alternandosi, non ha saputo passare dalle parole ai fatti, per una mera questione di consensi elettorali.

Nel giugno del 2006 venne approvata all’unanimità la delibera n. 17 avente per oggetto: “Istituzione della zona di salvaguardia dei rii, delle rocche e delle rive dei bastioni di Cherasco” con le seguenti finalità: “Creazione di una nuova zona di salvaguardia naturalistica ed archeologica e ripristino di una situazione ambientale profondamente violentata dai lavori di realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo”.

L’attuale Sindaco Claudio Bogetti e l’allora Assessore, Sergio Barbero, oggi in minoranza, votarono a favore ma poi non se ne fece nulla per i mal di pancia di qualche agricoltore, cacciatore, e forse per gli interessi di qualche cavatore. Ora le associazioni chiedono un momento di coraggio collettivo e la promozione di una iniziativa unitaria seria e giusta.

La nostra proposta consiste nell’inserire come “Area Parco” tutte le aree demaniali del territorio dei rii e dello Stura, l’oasi della Rana, il sentiero del bacio, l’area umida della Cava Molinetta (già in progetto da parte della ATCN) in aggiunta a quelle proposte dall’Amministrazione e cioè la Rocca del Campione (circa 4 ettari) e le rive dello scolmatore verso la Stura.

Questa proposta parte dal principio che larga parte delle aree demaniali dei rii non sono coltivate e quindi non impattano con il mondo agricolo (anche se non vediamo particolari problemi che entrino anche quelle coltivate, ma possiamo discuterne) e gli esperti del Parco ci hanno ben spiegato che la caccia al cinghiale, quando necessario e su disposizione della Provincia, può essere praticata anche nelle aree definite “Parco”.

Il sindaco, ascoltata la nostra proposta, si è detto disponibile ad esaminarla ed a discuterla senza pregiudizi.

Interessante infine è stata la proposta della minoranza comunale, di organizzare un consiglio comunale ad hoc, aperto ai sindacati degli agricoltori o cavatori, alle nostre associazioni e anche alla cittadinanza attiva in modo da poter ridiscutere questa prima bozza tenendo conto della nostra proposta, l’unica presentata nella serata.

Sarebbe importante che la Commissione Ambiente facesse sua la nostra proposta di includere nel Parco le aree demaniali dei rii e della Stura, non come aree contigue ma come aree Parco".

CAMMINARE LENTAMENTE, CANALE ECOLOGIA ODV, CASA ROTTA, COMUNEROERO ODV, FORUM NAZIONALE SALVIAMO IL PAESAGGIO, ITALIA NOSTRA APS SEZIONE DEL BRAIDESE, ITALIA NOSTRA CONSIGLIO REGIONALE del PIEMONTE, LAUDATO SI’ ALBA/GAZZETTA D’ALBA, LAUDATO SI’ BRA 2 ODV, LAUDATO SI’ CHERASCO ODV, LEGAMBIENTE LANGHE E ROERO APS, OSSERVATORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO DI LANGHE E ROERO, PEDIBUS CHERASCO, PIEDIXTERRA, PRO NATURA PIEMONTE.