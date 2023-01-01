Cherasco verso l'ingresso nel Parco fluviale: "Rii e Stura siano aree protette"

BRA
CUNEO CRONACA - Riceviamo e pubblichiamo: "Il Comune scrive nel suo comunicato stampa prima dell’incontro: 'Il territorio interessato si distingue per l’elevato valore naturalistico e per una biodiversità particolarmente ricca, sia sotto il profilo floristico che faunistico. L’area di Cherasco, caratterizzata da boschi fitti, rii e da una flora che conta circa 790 specie censite, offre habitat idonei anche a specie animali che richiedono acque limpide e di alta qualità. Queste caratteristiche rendono evidente la necessità di tutela e salvaguardia e hanno posto le basi per l’avvio del percorso di inserimento del territorio cheraschese nel Parco'.
Il sindaco ha aperto la serata assicurandoci che Cherasco entrerà nel Parco e che verrà presentata una proposta “da poter discutere” e che “sono pronti ad ascoltare”.