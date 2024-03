CHERASCO/ "Teatro cibo per la mente" con Fermenti Jam Teatrale di CONTRORealtà

CUNEO CRONACA - In arrivo la quarta serata della stagione primaverile "Teatro cibo per la mente" al Teatro Salomone di Cherasco, rinomato luogo di incontro per gli amanti della cultura e dell'arte scenica. La serata è organizzata con cura da Il Teatro delle Dieci in collaborazione con ControRealtà e il Piccolo Teatro di Bra Odv, grazie al supporto di Radio Bra in the rock, partner ufficiali della stagione. Sotto la sapiente direzione artistica di Fulvia Roggero e Vincenzo Santagata, la serata si prospetta come un vero e proprio banchetto per gli animi in cerca di stimoli e emozioni.

Lo spettacolo in programma, intitolato "Fermenti Jam Teatrale" e a cura di CONTRORealtà, promette di trasportare il pubblico in un vortice di creatività e sperimentazione. Il collettivo attoriale under 35 di ControRealtà, composto da Stefano Bossi, Amos Mastrogiacomo, Elisa Mina e Maria Alessandra Rizzone, proporrà uno spazio di espressione e condivisione unico nel suo genere.

L'idea alla base è quella di offrire al pubblico una selezione di scene, monologhi, canzoni e coreografie, dando spazio agli artisti emergenti del territorio. Grazie al progetto Brut Ma Bun - Jam Teatrale, nato a Torino nel 2021 e ora riproposto al Teatro Salomone, gli artisti avranno l'opportunità di presentare al pubblico 20 minuti del proprio repertorio, sia pezzi già consolidati che studi da sperimentare per la prima volta di fronte a un'udienza attenta e appassionata.

Biglietti:

Posto unico 10 euro

Ridotto 8 euro (sotto i 14 anni e associazioni del territorio)

Abbonamento 3 spettacoli 25 euro (nominale non cedibile, spettacoli da scegliere in sede d’acquisto)

Per prenotazioni:

WhatsApp 3477851494

teatrosalomonecherasco@gmail.com