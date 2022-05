CHERASCO/ Nell'atelier dell'artista fino a domenica la mostra personale di Marzio Avalle

CUNEO CRONACA - Tra le tante mostre che la Città delle Paci propone, nel locale che l’artista Feny Parasole utilizza come "sfogatoio" nella piazza comunale, curata dalla stessa, c'è la personale di Marzio Avalle Map, dal titolo significativo "I sapori e i saperi di Map", l'essenza della sua vasta produzione artistica. Marzio Avalle, conosciuto come Map, nasce a Bra il 14 aprile 1939. È sposato con Fiorella Nemolis, con la quale ha condotto a Bra il negozio "Map" di gadget e di oggetti artistici. La figlia Sara da vent'anni vive e lavora negli States, attualmente ad Austin, in Texas.

«Il percorso artistico di Marzio Avalle Map è variegato, comprende diverse fasi, anzi diverse anime – spiega la curatrice -. Il concetto fondamentale della sua vita artistica è sperimentare e soprattutto approfondire e studiare i molteplici materiali, per plasmarli in nuove forme artistiche. Sorprende la sua vibrante creatività, che nell'intimità del suo atelier, anche laboratorio e abitazione a San Michele di Bra, ha concretizzato con un prodigioso susseguirsi di opere». Avalle inizia con il disegno e la pittura, ma è il legno ad affascinarlo, materiale vivo, che lo appaga con la scultura: è l'incontro con l'anima del tridimensionale.

Nel legno trova lo stimolo per progettare anche oggetti d'uso comune, ed ecco generarsi in lui la ricerca del design. Nasce così la produzione di oggetti artistici per il negozio Map. La curiosità di conoscere materiali lo stimola, e sorprende la sua capacità di inventare nuovi processi per generare arte. Legno, ceramica, vetro, rame, acciaio, ferro, laminati plastici, perspex, carta e tessuti, sono il suo viaggio perpetuo tra materiali così diversi tra loro, con appassionanti innovativi processi inesplorati, per dare loro nuova vita. In contemporanea, ne applica l'uso con estro, anche per arredare locali, pubblici e privati. Affianca industrie nell'applicazione tecnologica di macchinari a controllo numerico.

Appassionato di aeronautica costruisce modellini di aerei, fino ad ora sono 140, sperimentando materiali e tecnologie, come la stampante 3D, che appesi al soffitto del suo studio, sorvolano la sua inesauribile fantasia. «Siamo sempre onorati – dice il sindaco Carlo Davico – quando oltre alle mostre che propone la città di Cherasco, se ne presentano anche nei negozi o in piccole gallerie d’arte. Come in questo caso in cui la vivace e apprezzata artista cheraschese Feny Parasole propone la visita dell’operato di Marzio Avalle, che noi tutti abbiamo conosciuto in passato come il titolare di Map, quel bellissimo negozio che offriva idee imprevedibili e divertenti».

Gli orari di visita sono: tutti i pomeriggi da lunedì a domenica dalle 16 alle 19. Giovedì, sabato e domenica aperto anche al mattino dalle 10 alle 12,30. Ingresso libero.