CHERASCO/ "L'8 delle Langhe" con le moto storiche nel ricordo dell'imprenditore Sebaste

SERGIO RIZZO - Da giovedì 25 a domenica 28 agosto si svolgerà a Cherasco (Cuneo) l'8 delle Langhe, un elegante granfondo per motociclette storiche in un territorio unico. “Ruote d’Epoca” di Cherasco e “Amici vecchie moto” di Sommariva del Bosco e del Roero organizzano per giovedì 25 agosto dalle ore 15 alle ore 17 l’arrivo delle moto storiche a Lesegno, in provincia di Cuneo, presso il ristorante Extro Risto Park, per la prima prova speciale che si svolgerà presso il castello di Lesegno in piazza Cristina del Carretto.

“L’8 delle Langhe” è intitolata all’imprenditore Dario Sebaste, scomparso nel gennaio 2016, grande appassionato e collezionista di moto storiche. La manifestazione si propone come rievocazione storica di una gara motociclistica con un percorso turistico ed enogastronomico nelle terre delle Langhe e non solo e ha come punto di riferimento il Comune di Cherasco.

Sono previste quattro giornate di motociclismo vintage a esplorare l’area del basso Piemonte con tappe studiate per godere al massimo dell’esperienza visitando scenari che vanno dalle Alpi Marittime, alle colline della Langa, transitando su strade tra le più belle d’Italia. Il senso ultimo della manifestazione è di promuovere il territorio alimentando un turismo di ritorno.

