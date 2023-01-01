Cherasco, il Museo della Magia riapre con nuovi spazi e il "Magico orologio di Arturo"

CUNEO CRONACA - Con il mese di settembre, sabato 13 settembre riapre al pubblico il Museo della Magia di Cherasco, dopo la pausa estiva durante la quale sono stati realizzati importanti lavori di ampliamento degli spazi e di miglioramento dell’esposizione. Un’occasione per tornare a immergersi nel mondo affascinante e sognante della magia.

La principale novità è il nuovo allestimento intitolato "Il magico orologio di Arturo": un’animazione meccanica ispirata ai meccanismi di Robert Houdin dell’Ottocento, in cui l’immagine di Arturo Brachetti, a grandezza naturale, appare e scompare per tre volte consecutive dietro il pannello di un antico orologio solare, cambiando ogni volta abito. L’installazione, unica al mondo, è visibile dal cortile che sovrasta il Teatro della Magia e si ripete a intervalli regolari di trenta minuti. L’allestimento scenico porta la firma di Alessandro Marrazzo, noto scenografo teatrale che ha recentemente curato importanti produzioni come quelle del congresso mondiale di magia al Lingotto di Torino.

All’inaugurazione sarà presente lo stesso Brachetti, che taglierà il nastro insieme a ospiti e artisti internazionali della magia. Nello stesso pomeriggio il museo si arricchirà di due nuove sale: nel sotterraneo sarà possibile ammirare i grandi manifesti storici del mago Bustelli, risalenti ai primi del Novecento, e la preziosa collezione quasi completa dei giochi della celebre casa magica giapponese Tenyo. Al primo piano troverà spazio invece la raccolta dei cappelli dal mondo appartenenti a Mago Sales, accanto a oggetti di artigianato provenienti dai cinque continenti.

La giornata si concluderà con uno spettacolo serale nel cortile del museo, dove il duo comico-magico Lucchettino, formato da Luca Regina e Tino Fimiani, intratterrà il pubblico con il suo stile inconfondibile, fatto di simpatia e abilità scenica. Il biglietto d’ingresso comprende la visita al museo ed è consigliata la prenotazione. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Mago Sales, che da anni sostiene opere di solidarietà a favore dei bambini vittime delle guerre in diverse parti del mondo.