CHERASCO/ "E-State al cinema": tre serate di film all'aperto nel cortile di Palazzo Gotti

CUNEO CRONACA - Torna anche quest’estate “E-State al Cinema”, la rassegna di cinema all’aperto che animerà le serate di luglio a Cherasco. Gli appuntamenti, a ingresso libero e gratuito, si terranno il lunedì sera – il 14, 21 e 28 luglio – nel cortile di Palazzo Gotti, in via Ospedale 40, sede del Museo G.B. Adriani.

Lunedì 14 luglio sarà proiettato Cercando Enrico di Remo Schellino, che firma soggetto, sceneggiatura, montaggio e regia. Il film, con fotografie di Schellino e Giorgio Blanco e musiche di Franco Olivero, è un omaggio ad Enrico Berlinguer, arricchito da numerose testimonianze, tra cui quelle di Livia Turco, Mons. Luigi Bettazzi, Chiara Gribaudo, Gavino Sanna e Franca Turco. Le immagini e gli interventi di Berlinguer provengono dagli archivi dell’Associazione Enrico Berlinguer, della Fondazione Gramsci e dell’AAMOD. La canzone I funerali di Berlinguer è un tributo di Stefano “Cisco” Bellotti, mentre il manifesto è illustrato ad acquerello da Egidio Giubergia.

Prima della proiezione, alle ore 20.30, sarà presentato il progetto di Fondazione Film Commission Torino Piemonte con Davide Bracco. Cherasco fa infatti parte della rete FCTP, che coinvolge oltre 150 comuni piemontesi nel promuovere il territorio come set ideale per cinema e TV. Verrà illustrato il funzionamento della location guide consultabile su www.fctp.it, un database gratuito con oltre 1.400 location disponibili per produzioni audiovisive.

Lunedì 21 luglio sarà la volta di In verità vi dico – Storie di uomini, film documentario sempre di Remo Schellino. Il regista racconta, attraverso testimonianze autentiche, le vite di sei sacerdoti di diverse generazioni, tra cui Don Michele Paschetta (classe 1910) e Don Angelo Dalmasso (deportato a Dachau), fino al più giovane, Don Federico Suria (classe 1981).

Lunedì 28 luglio, chiude la rassegna Onde di terra, diretto da Andrea Icardi. Il film racconta la figura dei “Bacialè” – gli antichi mediatori matrimoniali – nelle Langhe degli anni ’70. Scritto dallo stesso Icardi, con fotografia di Lorenzo Gambarotta e musiche originali di Enrico Sabena, il film vanta un cast ricco di interpreti locali e professionisti del settore. La produzione è curata da SISCOM spa con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.