CHERASCO/ Concentrica con i suoi "Spettacoli in orbita" fa tappa al teatro Salomone

CUNEO CRONACA - Riparte la nuova stagione di Concentrica//Spettacoli in Orbita - giunta ormai alla decima edizione, realizzata in collaborazione con una fitta rete di partner e articolata in numerosi appuntamenti fino a settembre 2023, che includono teatro, passeggiate e preziose occasioni conviviali e gastronomiche “disseminati” in giro fra il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria.

Anche per questa edizione è prevista una programmazione strutturata su tre format: Concentrica in giro, Concentrica Open School e le Scampagnate teatrali, tutte proposte diverse ma accomunate dalla volontà di rinnovare il rituale dell'andare a teatro, proponendolo sotto forme alternative all’approccio più tradizionale.

Concentrica in giro presenta nel cartellone di questa edizione titoli nuovi provenienti dal contesto nazionale del teatro emergente oltre a repliche di spettacoli entrati ormai nel “repertorio” promossi e apprezzati dal pubblico delle precedenti edizioni. Si tratta di una sorta di “stagione interregionale” composta da spettacoli inseriti nelle programmazioni dei nostri partner fra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Concentrica in giro, il nostro dispositivo di promozione del teatro emergente nazionale, dà il via alla decima edizione di Concentrica//Spettacoli in orbita con lo spettacolo “Into the Wilde” di e con Marco Bianchini, in collaborazione con Officina Anacoleti e Piemonte dal Vivo, il 5 novembre a Vercelli. Prosegue, poi, a Cherasco (Cuneo) con “Tua, Gilda” di e con Contrasto Teatro, in collaborazione con Teatro delle Dieci, venerdì 2 dicembre alle 21 al teatro Salomone. I due successivi spettacoli sono “Love Songs in the Dark” di e con Luigi Mariani e Lorenzo Montanaro, in collaborazione con Uici, il 6 dicembre a Torino e “Assenza Sparsa” di e con Pan Domu Teatro, in collaborazione con Compagni di viaggio, il 25 febbraio 2023 a Fiano. Si continua il 14 maggio 2023 a Racconigi (Cuneo) con “Andante” di e con Faber Teater, in collaborazione con Associazione Progetto Cantoregi. La stagione prosegue poi con ulteriori date, attualmente in via di definizione.

Concentrica//Spettacoli in orbita è ideata e organizzata dal Teatro della Caduta, con il prezioso sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito di Art Waves 2022-2023, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, Fondazione CRT e la collaborazione di Fondazione Piemonte dal Vivo.

2 DICEMBRE 2022 ore 21,00 - Cherasco (CN)

ContraSTO - TUA , GILDA (DITE AL TRENO CHE IO PASSO UNA VOLTA SOLA)

Di e con Paolo Carenzo, Elena Cascino, Marta Cortellazzo Wiel e Alice Piano

Regia Paolo Carenzo in collaborazione con Teatro delle dieci Vincitore edizione 2021 “POLLINEfest”

Gilda è una donna pura di cuore dalle forme sinuose e provocanti. Innamorata di un uomo, finito in carcere per ricettazione, lo “mantiene come un signore” vendendo il proprio corpo. Lo spunto drammaturgico si sviluppa a partire da “La Gilda del Mac Mahon” una raccolta di racconti del 1959 di G. Testori. Il lavoro delle tre attrici nasce dalla consapevolezza che ancora oggi esistono molteplici “Gilde”; da qui la rielaborazione del testo in chiave pop. In scena si gioca, a partire dal linguaggio testoriano, su femminilità e ironia di una donna devota.

Tutte le informazioni riguardanti i biglietti e le prenotazioni per i singoli eventi di Concentrica//Spettacoli in orbita 2022/2023 saranno consultabili su www.rassegnaconcentrica.net e sui canali degli spazi partner.