Cherasco Classica brinda a Pollenzo: musica, teatro e racconti nel segno del vino

CUNEO CRONACA - Prosegue il cartellone di Cherasco Classica 2026 con il terzo appuntamento della rassegna. Venerdì 31 luglio, alle ore 21, il portico delle Tavole Accademiche dell'Università di Pollenzo (Bra), sede della Banca del Vino, farà da cornice a "Viva il vino!", concerto-spettacolo che unisce musica e narrazione con Mariacarla Cantamessa al flauto, Simona Colonna alla voce, flauto e violoncello e l'attore Luca Salemmi.

Lo spettacolo propone un percorso dedicato ai suoni, ai profumi e ai sapori del vino, intrecciando racconti e musica in un dialogo che affonda le proprie radici nella cultura del territorio e nella tradizione musicale.

Mariacarla Cantamessa, flautista, docente e organizzatrice culturale, svolge un'intensa attività concertistica e didattica ed è da anni impegnata nella divulgazione musicale. È relatrice in incontri e conferenze dedicate alla musica e alla didattica.

Simona Colonna, violoncellista, flautista, cantante e compositrice piemontese, ha collaborato con importanti orchestre e istituzioni musicali italiane, affiancando all'attività concertistica un costante lavoro di ricerca artistica e didattica. Negli ultimi anni ha sviluppato un linguaggio espressivo personale che fonde musica, narrazione e tradizioni popolari, dando vita a spettacoli originali e progetti interdisciplinari.

Le due artiste collaborano stabilmente da tempo e hanno dato vita al concerto-spettacolo "E(s)senza Musica?", un progetto che alterna flauto, violoncello, voce e narrazione per riflettere sul valore dell'ascolto e sul significato più profondo della musica. Con "Viva il vino!" rinnovano questo dialogo artistico, accompagnando il pubblico in un viaggio evocativo in cui il vino diventa simbolo di convivialità, memoria e identità.

Luca Salemmi è un attore, regista e formatore teatrale italiano, ha lavorato in teatro, cinema e televisione, affiancando all'attività artistica quella di docente e conduttore di laboratori teatrali.

La sua carriera è particolarmente legata al teatro, dove ha interpretato e diretto numerosi spettacoli, ma ha preso parte anche a produzioni cinematografiche e televisive, tra cui 12 anni dopo (2023) e la miniserie Tutto quello che ho (2025).

Cherasco Classica nasce con l'obiettivo di restituire al pubblico il piacere dell'ascolto dal vivo in luoghi di particolare fascino. La rassegna conduce gli spettatori attraverso chiese, santuari, palazzi storici e giardini del territorio, valorizzando un patrimonio architettonico e culturale di grande pregio e trasformando ogni concerto in un'occasione di scoperta.

L'appuntamento è per venerdì 31 luglio alle ore 21, presso il portico delle Tavole Accademiche dell'Università di Pollenzo (Bra). L'ingresso è libero.