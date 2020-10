CHERASCO/ Bcc, firmata la convenzione con Egea per tariffe luce-gas convenienti per i clienti

CUNEO CRONACA - Alcuni mesi fa il rapporto tra Banca di Cherasco ed Egea si è fatto più stretto con l’adesione dell’Istituto cheraschese come socio della multiutility albese. Una delle similitudini che accomuna le due realtà è la radicata presenza sul territorio nata per rispondere alle esigenze e alle necessità della clientela: la banca con venticinque filiali tra le province di Cuneo, Torino e Genova, Egea con ventisette sportelli e diversi Egea point tra Piemonte, Liguria e Lombardia.

Da qualche settimana, grazie a questa nuova sinergia, Banca di Cherasco offre ai propri clienti tariffe convenzionate per luce e gas e un canale diretto con la seconda realtà industriale di settore per fatturato e numero di clienti serviti, a livello regionale. Le offerte sono dedicate sia ai privati e alle famiglie che alle piccole e medie imprese ed ai professionisti, clienti tipici delle Banche del Credito Cooperativo.

"Il binomio competenza industriale-passione per il territorio di Egea si sposa perfettamente con l’attenzione al territorio della nostra banca” spiega Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco. "Siamo lieti di far parte del Gruppo Egea e di poterlo sostenere nelle attività sul territorio. Grazie a questa cooperazione, possiamo inoltre offrire ai nostri clienti un servizio aggiunto, ponendoci come intermediari nella loro ricerca di risparmio per quanto riguarda le tariffe luce e gas. Come banca del territorio è nostro compito dare valore a chi, come noi, lavora per valorizzare le nostre zone ed offrire ciò che riteniamo essere il meglio per la nostra clientela e i nostri soci".