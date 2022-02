CHERASCO/ Addio a Carmen Bonino: viaggiatrice instancabile, tornava sempre alla "casa del sole"

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - E' nella gelida mattina del 19 febbraio che nel prestigioso santuario di Nostra Signora del Popolo, la città di Cherasco, in provincia di Cuneo, dà l'ultimo saluto a Carmen Bonino: 89 anni ben portati.

Carmen non era una persona comune. Sfollata a Cherasco con i suoi genitori, vi abitava nella bella casa denominata "la casa del sole". Forse perchè nel giardino c'è una palma che, rigogliosa, testimonia che si può resistere anche in un clima freddo. Carmen, viaggiatrice per vocazione, partiva per andare lontano ed esplorare anche zone impervie.

Nulla la spaventava. Nel 2013, ormai in pensione, quando l'amica Carla Mosso le propose la famosa traversata transiberiana in treno, non esitò ad accettare. Quando le chiesi "perché proprio la transiberiana?” rispose: "Ho cominciato presto a viaggiare. Era il 1959, avevo 25 anni quando mi sono imbarcata per Bangkok dove ho trascorso 2 anni per lavoro, ed è stato durante la mia permanenza che ho conosciuto il console onorario italiano. Mi descrisse la sua traversata transiberiana per raggiungere Bangkok. Da quel momento è scoccata la scintilla".

Al ritorno da Bangkok, dove seguiva lavori artistici in ceramica commissionati a una ditta italiana, Carmen venne impiegata come addetta alle prenotazioni intercontinentali presso una compagnia aerea della Twa. Una vita ricca di incontri con personaggi di spicco, dal mondo della finanza fino a quello artistico.

Aveva casa anche a Torino e divideva l'estate tra viaggi e soggiorno a Cherasco nella bella “casa del sole” prendendosi cura della mamma, molto conosciuta in città, giunta alla veneranda età di 108 anni.

Carmen era donna affascinante, riservata, indossava l'eleganza. Abbronzata perché viaggiatrice esplorativa, coglieva ogni aspetto del luogo e degli usi e costumi.

Tornando alla sua memorabile traversata transiberiana, ora mi spiego il suo inconsapevole e forte legame con i treni: suo papà era capostazione.

Fiorella Avalle Nemolis