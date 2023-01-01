Cherasco, a luglio cinema all'aperto con 2 serate dedicate ai documentari di Remo Schellino

CUNEO CRONACA - Nel mese di luglio tornano a Cherasco, nel cortile di Palazzo Gotti di Salerano (Museo Civico), via Ospedale 40, gli appuntamenti con il cinema all’aperto estivo. La rassegna prevede due serate dedicate ai documentari del regista cuneese Remo Schellino, in programma giovedì 2 e giovedì 9 luglio nel cortile di Palazzo Gotti di Salerano, sede del Museo Civico, in via Ospedale 40. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.15 e saranno a ingresso libero e gratuito, per chi volesse dalle 20.30 è possibile visitare il museo civico.

Giovedì 2 luglio: “Saluti da Bra! Storie di emigrazione italiana”

La prima serata sarà dedicata a “Saluti da Bra! Storie di emigrazione italiana”, documentario realizzato da Remo Schellino e Fabio Bailo. Il titolo richiama le cartoline che molti emigranti inviavano ad amici e parenti rimasti nei paesi d’origine dopo essersi trasferiti a Bra tra gli anni Cinquanta e Settanta. Il docufilm racconta le storie di una ventina di donne e uomini provenienti da diverse regioni italiane – tra cui Sicilia, Calabria e Sardegna – che raggiunsero la città della Zizzola alla ricerca di migliori opportunità di vita e di lavoro. Attraverso testimonianze e ricordi personali, il documentario offre un intenso ritratto corale dei flussi migratori che hanno contribuito a trasformare il tessuto sociale della città.

Giovedì 9 luglio: “Grazie al cielo” e “Così sia”

La seconda serata proporrà la visione di due documentari firmati sempre da Remo Schellino. “Grazie al cielo” racconta la storia di Franco Dalmasso, conosciuto come “Politica”, che dopo l’impegno politico degli anni Settanta e Ottanta ha scelto una vita essenziale e appartata sulle montagne di Boves. Attraverso un lungo dialogo con il protagonista, il film affronta temi universali come il rapporto con la natura, la libertà, il tempo e la ricerca di un’esistenza fondata sull’essere piuttosto che sull’avere. A seguire sarà proiettato “Così sia”, documentario che conduce il pubblico all’interno del monastero di clausura di Monastero di Vicoforte attraverso la testimonianza di suor Elena Amata. Il film esplora le motivazioni profonde che possono portare una persona a scegliere una vita di preghiera e contemplazione, ripercorrendo il cammino umano e spirituale della religiosa, entrata in monastero all’età di 27 anni. Le due serate rappresentano un’occasione per conoscere storie di vita, esperienze umane e percorsi di ricerca personale raccontati con la sensibilità e lo sguardo attento che caratterizzano il cinema documentario di Schellino. Ingresso libero e gratuito.