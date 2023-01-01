"Che storia! La Valanga Rosa": Adriana Riccomagno racconta 50 anni di trionfi dello sci femminile

ALBA
CUNEO CRONACA - Venerdì 17 ottobre arriva in libreria Che storia! La Valanga Rosa di Adriana Riccomagno, con prefazione del consigliere nazionale Ussi Matteo Contessa. È il primo volume in assoluto a raccontare la storia della Valanga Rosa sin dalle medaglie olimpiche degli anni '70 e '80 con Claudia Giordani e Paola Magoni, arrivando alle testimonianze delle campionesse di ieri e di oggi come Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.
C’è un’epoca nella quale tutto ha inizio e da piccoli centri alpini si muovono atlete e tecnici con un immenso talento che insieme realizzano il sogno di entrare nella storia per diventare leggenda. Tramite interviste ai protagonisti, resoconti e un’indagine storica, il libro racconta il percorso che – anche grazie alle battaglie per la parità di genere – a partire dalla seconda metà degli anni ‘70 ha portato le atlete italiane in vetta allo sci mondiale, a partire dalle medaglie olimpiche di Claudia Giordani e Paola Magoni. È il racconto di una storia italiana di successo che ha dato inizio a un percorso di straordinarie imprese sportive che prosegue ancora oggi. Tutto questo ha un nome: Valanga Rosa. Si tratta del primo libro in assoluto che racconta il fenomeno Valanga Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici, comprese le medagliate olimpiche degli anni ‘70 e ‘80 Claudia Giordani e Paola Magoni e le campionesse della Storia più recente: Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.