Che cosa succede a Saluzzo? Una settimana tra Antigone, musica e cinema sotto le stelle

CUNEO CRONACA - A Saluzzo prende il via una settimana ricca di appuntamenti tra cultura, spettacolo, musica, cinema all’aperto e momenti di riflessione condivisa. Si comincia mercoledì 24 giugno, alle ore 18, in piazza Vineis, con “Impegnati nei diritti” e l’appuntamento “Antigone | Il principio etico della cura”, promosso da Fondazione CRC. La piazza diventa teatro dei diritti, trasformandosi in uno spazio vivo di incontro, ascolto e condivisione.

Parte proprio da Saluzzo “Impegnati nei diritti in piazza”, una rassegna in cinque tappe costruita attorno a cinque parole chiave: cura, futuro, partecipazione, creatività e bellezza. Il primo incontro è dedicato alla cura, intesa come principio etico e gesto quotidiano capace di legarci agli altri. In scena ci sarà Antigone, figura universale che incarna il conflitto tra legge e coscienza, tra ciò che viene imposto e ciò che sentiamo giusto. La partecipazione è libera e gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione QUI.

Giovedì 25 giugno, alle ore 21.30, il Parco Gullino ospiterà CineCamper nell’ambito di “Estate al Parco”, con la proiezione del film “Genitori Vs Influencer”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Nuovi Mondi Festival e FAB, sarà a ingresso gratuito.

Venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 19, il centro cittadino sarà animato dalla quarta edizione di “Freequence”, proposta da CCN e FAB. La serata coinvolgerà i locali saluzzesi con aperitivi, diciotto postazioni dedicate alla musica live e ai dj set, presentazioni di libri, gonfiabili, giochi in legno, truccabimbi e bolle giganti.

Sabato 27 giugno, alle ore 21, nel cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale APM, in via Annunziata 1, tornerà la rassegna teatrale estiva “Storie d’estate”. In programma uno spettacolo teatrale di prosa all’aperto, organizzato dal Teatro del Marchesato e da APM. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 333 6979063. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Teatro del Marchesato e sui canali social.

Domenica 28 giugno, dalle ore 15, Casa Pellico celebrerà “Buon compleanno Silvio Pellico”. Il 24 giugno ricorrono infatti i 237 anni dalla nascita dello scrittore, poeta e patriota saluzzese, divenuto celebre in tutto il mondo per la condanna e l’incarcerazione nella fortezza dello Spielberg, in Moravia, con l’accusa di Carboneria. Al termine delle visite, ciascun partecipante riceverà un goloso omaggio. La visita guidata è a numero chiuso e prevede tre turni: il primo alle ore 15, il secondo alle ore 16 e l’ultimo alle ore 17. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a musa@itur.it oppure contattare il numero 329 3940334, anche via WhatsApp. L’iniziativa è a cura di MuSa.

La programmazione proseguirà mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 21.30, al Parco Tapparelli, con un nuovo appuntamento di cinema all’aperto nell’ambito di “Estate al Parco”. Sarà proiettato il film “Follemente”, commedia proposta da FAB a ingresso gratuito.