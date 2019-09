Ceva, writers di 18 e 35 anni sorpresi nella notte a imbrattare la carrozza di un treno

Riceviamo dalla Questura di Cuneo e pubblichiamo: "Nell'ambito dei servizi di controllo espletati dalla Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie, nella notte del 3 settembre due giovani writers sono stati sorpresi da personale della squadra di Polizia giudiziaria del Compartimento Polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta ad imbrattare una carrozza di un treno regionale in sosta nella stazione ferroviaria di Ceva, in provincia di Cuneo.

Gli operatori della polizia ferroviaria, impegnati in servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dei "writers dei treni", hanno denunciato i due ragazzi italiani di 35 e 18 anni, entrambi residenti nel Cuneese, per deturbamento e imbrattamento in concorso, recuperando e sequestrando 19 bombolette di vernice spray".