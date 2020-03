CEVA/ Volontari della Croce Bianca, il grazie del presidente a chi c'è e si è assunto i rischi

SERGIO RIZZO - In questi giorni particolarmente impegnativi nell’ambito della Sanità nazionale in cui ognuno è impegnato a dare il proprio aiuto e supporto all’intera comunità, il presidente della Croce Bianca di Ceva (Cuneo), Filippo Dapino, ha inteso inviare una lettera aperta ai volontari e ai dipendenti del sodalizio cebano per esprimere il personale ringraziamento al gruppo che in questi giorni è particolarmente impegnato nell’offrire aiuto alle persone più fragili al fine di contenere la pandemia del Covid-19.

"Cari volontari e dipendenti della Croce Bianca Ceva – scrive il presidente Filippo Dapino – in questo momento così difficile per la nostra Nazione e per l’umanità tutta, fortemente minacciata, unisco alla voce di tantissime persone, la mia gratitudine per l’enorme sforzo che le donne e gli uomini della nostra associazione stanno facendo giorno e notte in Ceva e dintorni. Ognuno di noi sa bene quale sia lo sforzo che, come singoli e come associazione, viene fatto per assicurare e garantire l’assistenza a tutti i nostri concittadini, e quali siano i rischi che oggettivamente vengono affrontati con spirito di abnegazione e umana solidarietà che appartiene a chi ha un cuore grande e generoso come è proprio di ognuno di voi, che ha risposto con un 'eccomi' alla chiamata della coscienza nell’impegnarsi nel volontariato. Nell’abbracciare tutti, in questo momento particolarmente difficile, rinnovo il ringraziamento certo che come italiani ma soprattutto come volontari ce la faremo! Grazie di cuore".

(Nella foto: il presidente della Croce Bianca di Ceva Filippo Dapino)