CEVA/ Voci Nell’Ombra: tutti i premiati della ventesima edizione del festival Internazionale del doppiaggio

SERGIO RIZZO - “Le “Voci nell’Ombra” sono i doppiatori, le controfigure sonore del cinema, della televisione e non solo, – spiega Tiziana Voarino di Ceva ( Cn) direttore di Le Voci di Cartunia.– Gli stuntmen prestano il loro corpo agli attori famosi; i doppiatori le voci, voci squillanti, roche, corpose, calde, materne, sensuali, in alcuni casi imperfette, ma che aderiscono impeccabilmente ai personaggi sullo schermo.

Evocative erano le voci del passato, colme di speranza sono quelle di questi artisti dell’epoca del colore e del business che combattono con l’esigenza dei risparmi economici e di tempo con l’imperante legge dell’audience. Riescono comunque a mantenere le loro qualità di attori, conquistate in anni di teatro e di turni chiusi nel buio delle sale di registrazione.

Sostanzialmente felici di essere premiati per una fatica lavorativa impregnata di arte, sicuramente di altissimo artigianato che spesso sconfina nella creazione artistica.

Negli anni il Festival è stato prodotto con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Liguria, oltre ai vari Comuni che l’hanno ospitato.

Per la parte scientifica e editoriale hanno collaborato l’Università di Bologna – Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori e l’Ateneo di Genova con il Dams e la Facoltà di Lingue Straniere, cui ora si aggiungono moltissime altre accademie nazionali e internazionali.

La manifestazione ha sempre avuto il Patrocinio di Aidac e dal 2015 il principale sostenitore è Siae. Si consegnato infatti, il Premio Siae al giovane adattatore di talento. Nella serata di sabato 12 ottobre presso il Teatro Chiabrera di Savona, – ha proseguito Tiziana Voarino,–sono stati assegnati gli Anelli d’oro, premi che ogni anno la giuria del Festival assegna ai migliori doppiaggi e ai migliori doppiatori italiani. L’anello, è stato scelto come simbolo in quanto, rappresenta quel momento, quell’unità di misura con cui l’attore deve confrontarsi al leggio ­– un momento privato, ma che permette di creare una comunità. Oltre agli Anelli d’oro, sono consegnate due Targhe: la Targa Claudio G. Fava, Premio alla carriera, e la Targa Bruno Paolo Astori per la Voce emergente.” Vincitori di questa Ventesima edizione del Festival sono stati: Cinema – Miglior Doppiaggio Generale a Marco Guadagno per Bohemian Rhapsody. Miglior Voce Maschile Michele Kalamera per Clint Eastwood (Earl Stone) in Il corriere – The Mule. Miglior Voce Femminile Benedetta Degli Innocenti per Lady Gaga (Ally) in A Star Is Born. Miglior Voce Non Protagonista Melina Martello per Sissy Spacek (Jewel) in Old Man & The Gun. Adattamento Dialoghi Italiani Sandro Acerbo per BlacKkKlansman. Televisione: Miglior Doppiaggio Generale Daniela Nardini per FBI. Miglior Voce Maschile

Daniele Giuliani per Kit Harington (Jon Snow) in Il Trono di Spade. Miglior Voce Femminile Eleonora Reti per Úrsula Corberó (Silene Oliveira “Tokio”) in La casa di carta. Miglior Voce non Protagonista Eugenio Marinelli per Miguel Sandoval (Cap. Pruitt Herrera) in Station 19. Adattamento Dialoghi Italiani Fiamma Izzo, Nunzia Di Somma per Stranger Things

Audiolibri e Audio Narrazioni Stefania Patruno per Maria Callas in Quando le stelle cadono. Frammenti di vita di Maria Callas di Cesare Ferrario. Prodotti di Animazione Angelo Maggi per Woody in Toy Story 4. Spot Pubblicitari Paolo De Santis per lo spot radiofonico Mini ClubmanHype Emozioni. Videogiochi

Alessandro Rigotti per Leon S. Kennedy in Resident Evil 2

Altri Doppiaggi | Programmi d’informazione Carlo Imbimbo per Sky Tg24IMM. Podcast Filippo Carrozzo. Televisione,

Miglior Doppiaggio Generale Daniela Nardini per Fbi

Miglior Voce Maschile Daniele Giuliani per Kit Harington (Jon Snow) in Il Trono di Spade. Miglior Voce Femminile Eleonora Reti per Úrsula Corberó (Silene Oliveira “Tokio”) in La casa di carta. Miglior Voce non Protagonista Eugenio Marinelli per Miguel Sandoval (Cap. Pruitt Herrera) in Station 19. Adattamento dialoghi Italiani. Fiamma Izzo, Nunzia Di Somma per Stranger Things. Radio Locali Stany Gallo per RadioAkr.

Targa Claudio G. Fava – Premio alla Carriera a Carlo Valli e

Dario Penne. Targa Bruno Paolo Astori Giovane Voce d’eccellenza del Doppiaggio con voto attraverso la pagina del sito: Manuel Meli. Targa alla Carriera Adattamento E Dialoghi Italiani: Marina D’Aversa. Premio Siae al Giovane Adattatore e Dialoghista di Talento assegnato a Enrica Fieno. Targa Maurizio Ancidoni a Michele Gammino. Premio Speciale al Doppiaggio dei Filmç: The Wife Stanlio & Ollio.

Sergio Rizzo

(Nella foto: i premiati della ventesima edizione del festival Internazionale del Doppiaggio)