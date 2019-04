CEVA/ Università degli Adulti: tutti gli appuntamenti di maggio 

SERGIO RIZZO - Lunedì 6 maggio alle ore 15, con il ritrovo nella sede cebana di via XX Settembre ex– convitto civico presso Acmar terza Età, il prof. Silvio Borsarelli tratterà il tema di: Come alimentarsi in modo sano e corretto, VI lezione. Lunedì 13 maggio 2019 alle ore 15 il rag. Giancarlo Tavella e la signora Isabella Doria tratteranno de: “Il gioco e la seduzione.”

Lunedì 20 maggio alle ore 15 sarà la volta del dott. Gabriele Gallo che tratterà: “ 8 ore di……tramonti.” Lunedì 27 maggio 2019 alle ore 15, il prof. Andrea Maia parlerà di: “Massimo D’Azeglio, uomo dalle tre anime.”

Il corso di ginnastica si svolgerà nelle giornate di lunedì 06– 13– 20 e 27 maggio 2019 dalle ore 16,30 alle 17,30 e sempre con il medesimo orario dalle 16,30 alle 17,30 nelle giornate di giovedì 02 – 09 – 16 – 23 e 30 maggio 2019. Per informazioni telefonare a Maria Perino cell.333. 2297815 –Mariangela Bertino cell. 339.8966599.

Domenica 26 maggio alle ore 12,30 si svolgerà il pranzo di fine anno sociale presso il Ristorante “Cacciatori” di Ceva in via Trento. Chi intende partecipare è pregato di volersi prenotare in sede o telefonando a Maria Perino o Mariangela Bertino entro e non oltre il 20 maggio 2019. La quota è di 30,00 euro. Sabato 04 maggio è prevista una gita di mezza giornata a Savona con visita guidata alle più belle chiese della città.

Seguirà cena in locale specializzato nel cucinare la tipica farinata. La partenza è prevista alle ore 14,30 da piazza Vittorio Veneto lato scuole medie. Il rientro è previsto verso le ore 21 – 21,30. Anche in questo caso si prega di prenotare in sede o presso Maria Perino o Mariangela Bertino entro il 29 aprile con euro 10,00 di caparra. Sabato 08 giugno 2019 gita di un giorno a Pessione (To) per visitare “Casa Martini”, fondata nel 1863 e ora museo enologico creato da Lando Rossi di Montelera.

In essa si custodisce il segreto dei successi del prestigioso marchio italiano. Le quindici sale conservano oltre seicento pezzi che tracciano la storia del vino dal periodo greco – romano fino alla metà del 900. Seguirà una degustazione finale con possibilità di accedere allo spaccio per eventuali acquisti.

Il costo della visita guidata è di 12,00 euro. Il pranzo si svolgerà presso l’agriturismo “Tetti Cellaro” di Poirino, specialista nel cucinare gli asparagi. La quota di partecipazione è di 30,00 euro. Nel pomeriggio visita a Torino, presso Palazzo Madama, alla Mostra di “Steve McCurry: Leggere,” 65 bellissime fotografie che ritraggono persone di ogni parte del mondo, assorte nell’atto universale della lettura. Costo biglietto 8,00 euro.

La partenza è prevista da piazza Vittorio Veneto, lato Scuole Medie alle ore 8,30 e il rientro a Ceva è fissato verso le ore 19. Anche in questo caso occorre prenotarsi in sede o presso Maria Perino o Mariangela Bertino, entro il 26 maggio, con euro 30,00 di caparra. Il direttivo coglie l’occasione per augurare buone vacanze a tutti e l’arrivederci a lunedì 07 ottobre 2019.

Sergio Rizzo

Nella foto: il logo dell’Università degli Adulti di Ceva.