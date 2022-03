CEVA/ Donato un quadro del pittore Tanchi Michelotti all'ex segretaria in pensione

SERGIO RIZZO - Riunitosi nella serata di lunedì 28 marzo, il Consiglio comunale di Ceva, in provincia di Cuneo, si è risolto molto brevemente con l’approvazione dei tre punti all’ordine del giorno e la loro immediata esecutività. Il primo punto è stata l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Il secondo punto discusso è stato lo scioglimento anticipato della convenzione di segreteria tra i Comuni di Ceva, Lesegno, Sale delle Langhe, Torre Mondovì, Battifollo e Castelnuovo di Ceva. Posto ai voti è stato approvato all’unanimità dal Consiglio. Analogo risultato si è avuto per la sua immediata esecutività. Terzo punto messo in discussione è stata la riapprovazione dello Statuto dell’Associazione Fondiaria (Asfo) denominata Associazione Fondiaria “Unimont Ceva”. Posto ai voti, anche questo provvedimento, è stato votato favorevolmente all’unanimità, anche per la sua immediata esecutività.

"Siamo a dare un saluto e un ringraziamento alla segretaria comunale Patrizia Luciano che con questo consiglio conclude il suo mandato – ha spiegato il sindaco Vincenzo Bezzone –. Dal prossimo Consiglio sarà sostituita da Carla Bue che sarà inoltre operativa nei Comuni di Cortemilia, Santo Stefano, Unione Montana Alta Langa, la nostra Unione Montana, e il Comune di Ceva. A nome del Consiglio Comunale di Ceva – ha proseguito Bezzone – intendo dire grazie alla dottoressa Luciano per aver sopportato e supportato le nostre intemperanze in questi anni. Devo dire che sin dall’inizio c’è stata grande collaborazione e, nonostante i momenti di difficoltà, insieme, siamo sempre riusciti a superarli. Un grazie di cuore da parte di tutta l’Amministrazione cebana per il lavoro fatto in tutti questi anni”. Per ringraziare la dottoressa Luciano, a nome dell’intero Consiglio, è stato consegnato un quadro del pittore cebano Tanchi Michelotti.

Sergio Rizzo